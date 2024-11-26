Ольга Стефанішина. Фото: РБК-Україна

Україна зараз активно налагоджує контакт із майбутньою командою новообраного президента США Дональда Трампа. Основне питання — його найчіткіші обіцянки, зокрема й про завершення війни.

Про це розповіла віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина у коментарі РБК-Україна у понеділок, 25 листопада.

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За словами Стефанішиної, наразі триває налагодження співпраці як з майбутньою адміністрацією президента США, так і з чинною. Вона також додала, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорює з американськими чиновниками елементи плану перемоги.

"На сьогоднішній день ми концентруємося, звичайно, на найбільш чітких обіцянках президента Трампа, який у принципі брав на себе публічне зобов'язання перед перемогою або під час участі у виборах щодо завершення війни в Україні", — заявила Стефанішина.

Вона також додала, що адміністрація президента США Джо Байдена доклала зусиль для запрошення України до НАТО. Хоча, як переконана Стефанішина, такий момент був.

"Сьогодні ми концентруємось на реалізації обіцянок президента Трампа у найкращий для себе спосіб. Але принципова позиція всіх нас, я думаю, народу України та президента України, що завершення війни неможливе без членства України в ЄС та НАТО", — наголосила віце-прем'єр.

Нагадаємо, союзник Трампа сенатор Майк Раундс різко розкритикував ідею переговорів про мирну угоду між Росією та Україною. Він переконаний, що Кремлю не можна довіряти, а будь-які мирні пропозиції будуть сприйняті як ознака слабкості.

Президент США Джо Байден у свої останні місяці на посаді активно працює над зміцненням позицій України щодо Росії. Це пов’язано з обіцянкою Дональда Трампа, який займе пост президента в січні, швидко завершити конфлікт після повернення до Білого дому.