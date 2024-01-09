Комитет по нацбезопасности еще не принял финальное решение о новом законопроекте про мобилизации

Заседание Верховной Рады. Фото иллюстративное: оф. сайт ВРУ

В Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки завтра примут решение о законопроекте о мобилизации. Нардепы требуют, чтобы Минобороны провело доработку, и внесло в него изменения.

Об этом сообщила нардеп Ирина Фриз в эфире телемарафона.

Читайте также:

Судьба законопроекта о мобилизации

"По состоянию на сегодняшний день есть предложение, чтобы Минобороны подготовило очередной драфт относительно изменений, которые необходимо внести. И в таком формате, с замечаниями от фракций он может быть внесен в ВР для первого чтения", — отметила она.

Политик подчеркнула, что Минобороны, как инициатор законопроекта, должно его доработать и внести "в надлежащей редакции, чтобы не вызвать столько противоречивых мнений". В свою очередь Федор Вениславский на том же телемарафоне выступил против этого.

"Слушали и представителей Министерства обороны, и Главнокомандующего ВСУ, представителей Генерального штаба, Минветеранов, Минэкономики, были и коллеги — председатели Комитетов по вопросам антикоррупционной, налоговой, финансовой политики, экономического развития. Очень много положений, которые являются дискуссионными", — заявил нардеп.

Он добавил, что вариант от Кабмина "вряд ли может быть предметом тщательного анализа и доработки". В то же время Вениславский объяснил, что спрогнозировать итоги заседания пока невозможно.

"Но, по результатам нашей работы трехдневной с представителями МО и Генштаба, прежде всего, мы согласовали те нормы, которые устраивают и подавляющее большинство нардепов, и Минобороны. Осталось несколько положений, или комитет считает, что они не должны попасть в текст закона, а МО считают, что они должны попасть. В первую очередь, речь идет об электронных повестках", — продолжил парламентарий.

Прокомментировал он и призыв людей с инвалидностью.

"Статистика свидетельствует, что значительное количество граждан пользовались возможностью, пожалуй, не совсем правомерно получить статус инвалида, позволяющего не быть призванным на военную службу во время мобилизации. Думаю, завтра, по результатам рассмотрения на комитете, сможем презентовать окончательную версию того, какие решения примем", — сказал Вениславский.

Как заявил в комментарии "Суспільному мовленню" заместитель главы Комитета по нацбезопасности Егор Чернев, если Минобороны завтра не предоставит перечень предлагаемых позиций к изменениям, то решения парламентарии не вынесут.

"На сегодняшний день важно иметь единую позицию или взаимопонимание с МО, а дальше, исходя из того, какое решение будет принято по этому законопроекту в комитете, будем работать с другими комитетами или министерствами, или отправлять на доработку Минобороны, чтобы они готовили уже обновленный законопроект", — рассказал Чернев.

Напомним, что ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что во время рассмотрения в парламенте отдельные нормы законопроекта о мобилизации, вероятно, будут изменены. Поправки будут внесены для соответствия между конституционными правами граждан и предложенными в законопроекте мерами по решению задач мобилизации. Также стало известно, какие изменения внесут в законопроект об усовершенствовании порядка военного учета.