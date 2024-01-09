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Депутат від "Слуги народу" заявив, що під час війни не може бути свободи слова

9 січня 2024 22:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Депутат від "Слуги народу" заявив, що під час війни не може бути свободи слова
Народний депутат України Олег Дунда. Фото: Facebook Олега Дунди
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що у час війни має діяти обмеження на свободу слова. В свою чергу його опоненти нагадали йому, що така позиція уподібнює Україну до Росії, яка веде проти нашої Батьківщини агресивну війну.

Відео суперечки з'явилося на каналі Великий Львів.

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"Свобода слова, якої під час війни не повинно бути. Всі медіа мають працювати на державу, працювати на перемогу. Всі медіа — це зброя", — зазначив нардеп. 

Присутні у студії вкрай бурхливо відреагували на заяву Дунди. Вони нагадали нардепу, що у боротьбі проти агресора не варто переймати його методи і цінності, а плекати свої.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно Даша Астаф'єва емоційно звернулася до українців, які просять не публікувати моторошні фото війни. Ведуча гнівно відреагувала на цей заклик і сьогодні вирішила пояснити свою позицію.

Нагадуємо, що випадки, коли військові змушені самі себе забезпечувати, були характерними для початку війни. Зараз держава щодня виділяє на сектор оборони 5 млрд гривень та старається покривати потреби захисників. 

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