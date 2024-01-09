Депутат від "Слуги народу" заявив, що під час війни не може бути свободи слова
Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що у час війни має діяти обмеження на свободу слова. В свою чергу його опоненти нагадали йому, що така позиція уподібнює Україну до Росії, яка веде проти нашої Батьківщини агресивну війну.
Відео суперечки з'явилося на каналі Великий Львів.
Україна має обмежити свободу слова
"Свобода слова, якої під час війни не повинно бути. Всі медіа мають працювати на державу, працювати на перемогу. Всі медіа — це зброя", — зазначив нардеп.
Присутні у студії вкрай бурхливо відреагували на заяву Дунди. Вони нагадали нардепу, що у боротьбі проти агресора не варто переймати його методи і цінності, а плекати свої.
Раніше ми повідомляли, що нещодавно Даша Астаф'єва емоційно звернулася до українців, які просять не публікувати моторошні фото війни. Ведуча гнівно відреагувала на цей заклик і сьогодні вирішила пояснити свою позицію.
Нагадуємо, що випадки, коли військові змушені самі себе забезпечувати, були характерними для початку війни. Зараз держава щодня виділяє на сектор оборони 5 млрд гривень та старається покривати потреби захисників.
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