Депутат от "Слуги народа" заявил, что во время войны не может быть свободы слова
Народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что во время войны должно действовать ограничение свободы слова. В свою очередь, его оппоненты напомнили ему, что такая позиция уподобляет Украину России, которая ведет против нашей Родины агрессивную войну.
Видео спора появилось на канале Большой Львов.
Украина должна ограничить свободу слова
"Свобода слова, которой во время войны не должно быть. Все медиа должны работать на государство, работать на победу. Все медиа - это оружие", — отметил нардеп.
Собравшиеся в студии крайне бурно отреагировали на заявление Дунды. Они напомнили нардепу, что в борьбе против агрессора не следует перенимать его методы и ценности, а лелеять свои.
Ранее мы сообщали, что недавно Даша Астафьева эмоционально обратилась к украинцам, которые просят не публиковать жуткие фото войны. Ведущая гневно отреагировала на этот призыв, и сегодня решила объяснить свою позицию.
Напоминаем, что случаи, когда военные вынуждены сами себя обеспечивать, были характерны для начала войны. Сейчас государство ежедневно выделяет на сектор обороны 5 млрд. гривен и старается покрывать потребности защитников.
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