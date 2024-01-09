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Депутат от "Слуги народа" заявил, что во время войны не может быть свободы слова

9 января 2024 22:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Депутат от "Слуги народа" заявил, что во время войны не может быть свободы слова
Народный депутат Украины Олег Дунда. Фото: Facebook Олега Дунды
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что во время войны должно действовать ограничение свободы слова. В свою очередь, его оппоненты напомнили ему, что такая позиция уподобляет Украину России, которая ведет против нашей Родины агрессивную войну.

Видео спора появилось на канале Большой Львов.

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"Свобода слова, которой во время войны не должно быть. Все медиа должны работать на государство, работать на победу. Все медиа - это оружие", — отметил нардеп.

Собравшиеся в студии крайне бурно отреагировали на заявление Дунды. Они напомнили нардепу, что в борьбе против агрессора не следует перенимать его методы и ценности, а лелеять свои.

Ранее мы сообщали, что недавно Даша Астафьева эмоционально обратилась к украинцам, которые просят не публиковать жуткие фото войны. Ведущая гневно отреагировала на этот призыв, и сегодня решила объяснить свою позицию.

Напоминаем, что случаи, когда военные вынуждены сами себя обеспечивать, были характерны для начала войны. Сейчас государство ежедневно выделяет на сектор обороны 5 млрд. гривен и старается покрывать потребности защитников.

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