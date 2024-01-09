Комітет з нацбезпеки ще не ухвалив фінального рішення про новий законопроєкт про мобілізацію

Засідання Верховної Ради. Фото ілюстративне: офіційний. сайт ВРУ

В Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки завтра ухвалять рішення стосовно законопроєкту про мобілізацію. Нардепи вимагають, аби Міноборони провело допрацювання і внесло до нього зміни.

Про це повідомила нардепка Ірина Фриз в етері телемарафону.

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"Станом на сьогодні є пропозиція, аби Міноборони підготувало черговий драфт щодо змін, які необхідно внести. І в такому форматі, із зауваженнями від фракцій, він може бути внесений у ВР для першого читання", — зазначила вона.

Політикиня підкреслила, що Міноборони як ініціатор законопроєкту має його допрацювати та внести "у належній редакції, аби не викликати стільки суперечливих стосовно нього думок". Своєю чергою, Федір Веніславський на тому ж телемарафоні виступив проти цього.

"Заслуховували і представників Міністерства оборони, і Головнокомандувача ЗСУ, представників Генерального штабу, Мінветеранів, Мінекономіки, були й колеги — голови Комітетів з питань антикорупційної, податкової, фінансової політики, економічного розвитку. Дуже багато положень, які є дискусійними", — заявив нардеп.

Він додав, що варіант від Кабміну "навряд чи може бути предметом ретельного аналізу й доопрацювання". Водночас Веніславський пояснив, що спрогнозувати підсумки засідання наразі неможливо.

"Але за результатами нашої роботи триденної з представниками МО та Генштабу насамперед ми узгодили ті норми, які влаштовують переважну більшість і нардепів, і Міноборони. Залишилося кілька положень, або комітет вважає, що вони не мають потрапити до тексту закону, а МО вважають, що вони мають потрапити. Насамперед мовиться про електронні повістки", — продовжив парламентар.

Прокоментував він і призов людей з інвалідністю.

"Статистика свідчить, що значна кількість громадян користалися можливістю, мабуть, не зовсім правомірно отримати статус інваліда, що дозволяє не бути призваним на військову службу під час мобілізації. Думаю, завтра, за результатами розгляду на комітеті, зможемо презентувати кінцеву версію того, які рішення ухвалимо", — сказав Веніславський.

Як заявив в коментарі "Суспільному мовленню" заступник голови Комітету з нацбезпеки Єгор Чернєв, якщо Міноборони завтра не надасть перелік пропонованих позицій до змін, то рішення парламентарі не винесуть.

"На сьогодні важливо мати єдину позицію чи порозуміння з МО, а далі, виходячи з того, яке рішення буде ухвалено щодо цього законопроєкту в комітеті, будемо працювати з іншими комітетами або міністерствами, або відправляти на доопрацювання Міноборони, щоб вони готували вже оновлений законопроєкт", — розповів Чернєв.

Нагадаємо, що раніше голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив, що під час розгляду у парламенті окремі норми законопроєкту про мобілізацію, ймовірно, будуть змінені. Поправки будуть внесені для відповідності між конституційними правами громадян та запропонованими у законопроєкті заходами для вирішення завдань мобілізації. Також стало відомо, які зміни внесуть в законопроєкт про вдосконалення порядку військового обліку.