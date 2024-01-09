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У Комітеті з нацбезпеки прогнозують зміни у нормах законопроєкту про мобілізацію

9 січня 2024 13:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Комітеті з нацбезпеки прогнозують зміни у нормах законопроєкту про мобілізацію
Верховна Рада України. Ілюстративне фото: rada.gow.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив, що під час розгляду у парламенті окремі норми законопроєкту про мобілізацію, ймовірно будуть змінені. Поправки будуть внесені для відповідності між конституційними правами громадян та запропонованими у законопроєкті заходами для вирішення завдань мобілізації.

Про це повідомив голова Комітету ВР з нацбезпеки Олександр Завітневич.

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Внесення змін до законопроєкту про мобілізацію

Завітневич прогнозує, що до законопроєкту про мобілізацію будуть внесені суттєві зміни під час його розгляду у парламенті. Він зазначив, що члени Комітету приділяють значну увагу мобілізаційним потребам та вимогам до військового призову. Йдеться про  необхідність поповнення бойових частин, які зазнали втрат та тих, які планується розгорнути.

"На всіх засіданнях була робоча атмосфера, були гарячі дискусії, обмін різними аргументами, інколи емоційно. В першу чергу це стосувалося пошуку балансу між конституційними правами громадян та запропонованими у законопроєкті заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Прогнозую, що окремі норми законопроєкту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті. Ну а фінальне рішення комітету щодо законопроєкту плануємо ухвалити у вівторок", — вказав Завітневич.

Нагадаємо, вранці 9 січня розпочалося засідання Комітету з нацбезпеки, на якому має бути розглянутий законопроєкт про мобілізацію.

Додамо, до Верховної Ради подали вже п'ять версій законопроєкту про мобілізацію. Оскільки 9 січня останній день подачі альтернативних законопроєктів, то інших версій вже не буде.

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