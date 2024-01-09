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В Комитете по нацбезопасности прогнозируют изменения в нормах законопроекта о мобилизации

9 января 2024 13:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Комитете по нацбезопасности прогнозируют изменения в нормах законопроекта о мобилизации
Верховная рада Украины. Иллюстративное фото: rada.gow.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что при рассмотрении в парламенте законопроекта о мобилизации, отдельные нормы, вероятно, будут изменены. Поправки будут внесены для соответствия между конституционными правами граждан и предложенными в законопроекте мерами по решению задач мобилизации.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по нацбезопасности Александр Завитневич.

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Внесение изменений в законопроект о мобилизации

Заветневич прогнозирует, что в законопроект о мобилизации будут внесены существенные изменения во время его рассмотрения в парламенте. Он отметил, что члены Комитета уделяют большое внимание мобилизационным потребностям и требованиям к военному призыву. Речь идет о необходимости пополнения боевых частей, понесших потери и которые планируют развернуть.

"На всех заседаниях была рабочая атмосфера, были горячие дискуссии, обмен разными аргументами, иногда эмоционально. В первую очередь это касалось поиска баланса между конституционными правами граждан и предложенными в законопроекте мерами для решения задач мобилизации, которые ограничивают эти права. Прогнозирую, что отдельные нормы законопроекта понесут существенные изменения во время рассмотрения в парламенте. Ну а финальное решение комитета по законопроекту планируем принять во вторник", — указал Завитневич.

Напомним, утром 9 января началось заседание Комитета по нацбезопасности, на котором должен быть рассмотрен законопроект о мобилизации.

Добавим, в Верховную Раду уже подали пять версий законопроекта о мобилизации. Поскольку 9 января последний день подачи альтернативных законопроектов, других версий уже не будет.

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