Стало відомо, які зміни внесуть в законопроєкт про вдосконалення порядку військового обліку

Військовий квиток. Ілюстративне фото: freepik

У Комітеті ухвалили рішення щодо рекомендацій до другого читання законопроекту про вдосконалення порядку та використання військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану. 11 проголосували "за", 5 — "утримались".

Про це повідомила народний депутат Ірина Фріз.

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Яка мета законопроєкту

За її словами, такий законопроєкт повинен відповідати щодо питання про створення країною "адекватного" реєстру військовозобов'язаних, резервістів та призовників. Крім того, він мав спростити отримання статусу "учасника бойових дій" ветеранами, які витачають багато часу на оформленні пільг.

Вона зазначила, що законопроєкт має "благородну мету, але хибне та протиправне виконання".

"Ми від "Європейська Солідарність" та представники від фракції "Голос" утримались, адже редакція містить всупереч всім нормам законодавства, нормотворчих практик та здоровому глузду зміни до законодавства, які не передбачені даним проєктом закону!" — наголосила Фріз.

Нардепка додала, що Комітет ухвалив рішення, яким порушив чинний Регламент.

Що змінилося

Також вона розповіла, чого вдалося досягти під час ухвалення рішення:

не буде вноситися інформація щодо виїзду за межі України, тобто дата, країна, до якої виїжджає громадянин, а також повернення на територію України, а саме дата, країна, до якої виїжджають.

не будуть вноситися дані щодо примусового виконання рішення стосовно особи-боржника, а саме реквізити та відомості виконавчого документа.

не вноситимуться інші персональні дані, що дозволяють ідентифікувати призовника, військовозобов’язаного або резервіста.

"Також, вдалось відхилити норму щодо збору відомостей про членів сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія та номер паспорту, дата його видачі, РНОКПП)" виключно за згодою військовослужбовця, резервіста, призовника ці дані можуть бути надані. Працюємо над цим законопроєктом тепер в залі", — підсумувала Фріз.

Скриншот допису з Facebook Ірини Фріз

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розповіла, що електронний реєстр призовників "Оберіг" збільшився на 750 тисяч записів. За її словами, наразі персональні дані українців віком від 18 до 60 років верифіковані на 88%.