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Стало известно, какие изменения внесут в законопроект о совершенствовании порядка военного учета

9 января 2024 18:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, какие изменения внесут в законопроект о совершенствовании порядка военного учета
Военный билет. Иллюстративное фото: freepik
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Комитете приняли решение о рекомендациях ко второму чтению законопроекта об усовершенствовании порядка и использовании военного учета и обретении статуса ветерана войны во время действия военного положения. 11 проголосовали "за", 5 — "воздержались".

Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз.

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Какова цель законопроекта

По ее словам, такой законопроект должен отвечать на вопрос о создании страной "адекватного" реестра военнообязанных, резервистов и призывников. Кроме того, он должен был упростить получение статуса "участника боевых действий" ветеранами, которые тратят много времени на оформление льгот.

Она отметила, что законопроект имеет "благородную цель, но ложное и противоправное исполнение".

"Мы от "Европейская Солидарность" и представители от фракции "Голос" воздержались, ведь редакция содержит вопреки всем нормам законодательства, нормотворческих практик и здравому смыслу изменения в законодательство, которые не предусмотрены данным проектом закона!" — отметила Фриз.

Нардеп добавила, что Комитет принял решение, которым нарушил действующий Регламент.

Что изменилось

Также она рассказала, чего удалось добиться при принятии решения:

  • не будет вноситься информация о выезде за пределы Украины, то есть дата, страна, в которую выезжает гражданин, а также возвращение на территорию Украины, а именно дата, страна, в которую выезжают.
  • не будут вноситься данные о принудительном исполнении решения в отношении лица-должника, а именно реквизиты и сведения исполнительного документа.
  • не будут вноситься другие персональные данные, который позволяют идентифицировать призывника, военнообязанного или резервиста.

"Также, удалось отклонить норму о сборе сведений о членах семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП)" исключительно с согласия военнослужащего, резервиста, призывника эти данные могут быть предоставлены. Работаем над этим законопроектом теперь в зале", — подытожила Фриз.

законопроєкт щодо ветеранів
Скриншот сообщения из Facebook Ирины Фриз

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала, что электронный реестр призывников "Оберіг" увеличился на 750 тысяч записей. По ее словам, персональные данные украинцев в возрасте от 18 до 60 лет верифицированы на 88%.

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