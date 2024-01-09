Стало известно, какие изменения внесут в законопроект о совершенствовании порядка военного учета
В Комитете приняли решение о рекомендациях ко второму чтению законопроекта об усовершенствовании порядка и использовании военного учета и обретении статуса ветерана войны во время действия военного положения. 11 проголосовали "за", 5 — "воздержались".
Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз.
Какова цель законопроекта
По ее словам, такой законопроект должен отвечать на вопрос о создании страной "адекватного" реестра военнообязанных, резервистов и призывников. Кроме того, он должен был упростить получение статуса "участника боевых действий" ветеранами, которые тратят много времени на оформление льгот.
Она отметила, что законопроект имеет "благородную цель, но ложное и противоправное исполнение".
"Мы от "Европейская Солидарность" и представители от фракции "Голос" воздержались, ведь редакция содержит вопреки всем нормам законодательства, нормотворческих практик и здравому смыслу изменения в законодательство, которые не предусмотрены данным проектом закона!" — отметила Фриз.
Нардеп добавила, что Комитет принял решение, которым нарушил действующий Регламент.
Что изменилось
Также она рассказала, чего удалось добиться при принятии решения:
- не будет вноситься информация о выезде за пределы Украины, то есть дата, страна, в которую выезжает гражданин, а также возвращение на территорию Украины, а именно дата, страна, в которую выезжают.
- не будут вноситься данные о принудительном исполнении решения в отношении лица-должника, а именно реквизиты и сведения исполнительного документа.
- не будут вноситься другие персональные данные, который позволяют идентифицировать призывника, военнообязанного или резервиста.
"Также, удалось отклонить норму о сборе сведений о членах семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП)" исключительно с согласия военнослужащего, резервиста, призывника эти данные могут быть предоставлены. Работаем над этим законопроектом теперь в зале", — подытожила Фриз.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала, что электронный реестр призывников "Оберіг" увеличился на 750 тысяч записей. По ее словам, персональные данные украинцев в возрасте от 18 до 60 лет верифицированы на 88%.
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