Коррупция в энергетике - Коломойский назвал Миндича "стрелочником" в схеме

Бывший владелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский прокомментировал резонансный скандал с коррупцией в энергетике. Бизнесмен заявил, что не считает Тимура Миндича, который фигурирует как организатор преступной схемы, "главой мафии".

Об этом олигарх сказал в разговоре с журналистами во время судебного заседания в пятницу, 14 ноября.

Коломойский высказался о деле Миндича

Бизнесмен заявил, что внимательно следит за коррупционным делом, в котором фигурирует Миндич. По его словам, Миндич скорее выступает "стрелочником" — то есть человеком, на которого удобно возложить вину, чтобы обезопасить настоящих организаторов схемы, и "не тянет на главу мафии".

Он также добавил, что ранее имел с Миндичем хорошие отношения и считает его "хорошим парнем".

"Конечно, я в курсе, что происходит, смотрю новости. Это печально. Я считаю, что Миндич — "стрелочник", он вообще не имеет никакого отношения. Хотя говорят, что это не профессия, но он хороший парень", — сказал Коломойский.

Отдельно Коломойский подчеркнул, что расследование в отношении Миндича не имеет никакой связи с уголовными производствами против него самого.

Коррупционный скандал с участием Миндича

10 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили масштабную коррупционную схему в энергетическом секторе. В рамках расследования правоохранители провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича и экс-министра энергетики Германа Галущенко.

По данным следствия, группа влиятельных лиц во главе с Миндичем организовала систему "откатов", которая фактически контролировала работу "Энергоатома" и требовала от подрядчиков платить 10-15% от стоимости контрактов. Впоследствии антикоррупционные органы обнародовали ряд аудиозаписей разговоров участников схемы, которые пользовались псевдонимами.

11 ноября семи фигурантам дела сообщили о подозрении. Среди них - Тимур Миндич ("Карлсон"), бизнесмен Александр Цукерман ("Шугармен"), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор") и четверо сотрудников бэк-офиса, которые, по версии следствия, занимались легализацией незаконных доходов.

Ранее президент Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.

Также стало известно, как Миндич покинул территорию Украины незадолго до обысков в его квартире.