Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Коломойский отреагировал на скандал с Миндичем — что сказал

Коломойский отреагировал на скандал с Миндичем — что сказал

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 17:37
обновлено: 17:37
Коррупция в энергетике - Коломойский назвал Миндича "стрелочником" в схеме
Игорь Коломойский. Фото: УНИАН

Бывший владелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский прокомментировал резонансный скандал с коррупцией в энергетике. Бизнесмен заявил, что не считает Тимура Миндича, который фигурирует как организатор преступной схемы, "главой мафии".

Об этом олигарх сказал в разговоре с журналистами во время судебного заседания в пятницу, 14 ноября.

Реклама
Читайте также:

Коломойский высказался о деле Миндича

Бизнесмен заявил, что внимательно следит за коррупционным делом, в котором фигурирует Миндич. По его словам, Миндич скорее выступает "стрелочником" — то есть человеком, на которого удобно возложить вину, чтобы обезопасить настоящих организаторов схемы, и "не тянет на главу мафии".

Он также добавил, что ранее имел с Миндичем хорошие отношения и считает его "хорошим парнем".

"Конечно, я в курсе, что происходит, смотрю новости. Это печально. Я считаю, что Миндич — "стрелочник", он вообще не имеет никакого отношения. Хотя говорят, что это не профессия, но он хороший парень", — сказал Коломойский.

Отдельно Коломойский подчеркнул, что расследование в отношении Миндича не имеет никакой связи с уголовными производствами против него самого.

Коррупционный скандал с участием Миндича

10 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили масштабную коррупционную схему в энергетическом секторе. В рамках расследования правоохранители провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича и экс-министра энергетики Германа Галущенко.

По данным следствия, группа влиятельных лиц во главе с Миндичем организовала систему "откатов", которая фактически контролировала работу "Энергоатома" и требовала от подрядчиков платить 10-15% от стоимости контрактов. Впоследствии антикоррупционные органы обнародовали ряд аудиозаписей разговоров участников схемы, которые пользовались псевдонимами.

11 ноября семи фигурантам дела сообщили о подозрении. Среди них - Тимур Миндич ("Карлсон"), бизнесмен Александр Цукерман ("Шугармен"), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор") и четверо сотрудников бэк-офиса, которые, по версии следствия, занимались легализацией незаконных доходов.

Ранее президент Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.

Также стало известно, как Миндич покинул территорию Украины незадолго до обысков в его квартире.

скандал Игорь Коломойский коррупция олигархи Тимур Миндич
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации