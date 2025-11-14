Корупція в енергетиці — Коломойський назвав Міндіча "стрілочником" у схемі

Ігор Коломойський. Фото: УНІАН

Колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський прокоментував резонансний скандал із корупцією в енергетиці. Бізнесмен заявив, що не вважає Тимура Міндіча, який фігурує як організатор злочинної схеми, "главою мафії".

Про це олігарх сказав у розмові з журналістами під час судового засідання у п'ятницю, 14 листопада.

Коломойський висловився про справу Міндіча

Бізнесмен заявив, що уважно стежить за корупційною справою, у якій фігурує Міндіч. За його словами, Міндіч радше виступає "стрілочником" — тобто людиною, на яку зручно покласти провину, аби убезпечити справжніх організаторів схеми, і "не тягне на главу мафії".

Він також додав, що раніше мав із Міндічем добрі стосунки та вважає його "хорошим хлопцем".

"Звичайно, я в курсі, що відбувається, дивлюся новини. Це сумно. Я вважаю, що Міндіч — "стрілочник", він взагалі не має жодного відношення. Хоча кажуть, що це не професія, але він хороший хлопець", — сказав Коломойський.

Окремо Коломойський підкреслив, що розслідування щодо Міндіча не має жодного зв'язку з кримінальними провадженнями проти нього самого.

Корупційний скандал за участі Міндіча

10 листопада детективи НАБУ та прокурори САП викрили масштабну корупційну схему в енергетичному секторі. У межах розслідування правоохоронці провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За даними слідства, група впливових осіб на чолі з Міндічем організувала систему "відкатів", яка фактично контролювала роботу Енергоатому та вимагала від підрядників сплачувати 10–15% від вартості контрактів. Згодом антикорупційні органи оприлюднили низку аудіозаписів розмов учасників схеми, які користувалися псевдонімами.

11 листопада семи фігурантам справи повідомили про підозру. Серед них — Тимур Міндіч ("Карлсон"), бізнесмен Олександр Цукерман ("Шугармен"), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"), виконавчий директор з безпеки Енергоатому Дмитро Басов ("Тенор") та четверо співробітників бек-офісу, які, за версією слідства, займалися легалізацією незаконних доходів.

Раніше президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.

Також стало відомо, як Міндіч залишив територію України незадовго до обшуків у його квартирі.