Переговоры в США - российскую делегацию возглавит Сергей Беседа

Сергей Беседа. Фото: из сети

На переговорах с США делегацию России возглавит экс-глава пятой разведки ФСБ Сергей Беседа. Об этом 20 марта заявили в российских изданиях. В начале полномасштабной войны Беседа был ответственный за разведку на территории Украины, и его работа провалилась, за что он был уволен. Теперь Беседа работает советником директора ФСБ.

Что известно о руководителе российской делегации на переговорах — в материале Новини.LIVE.

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Кто такой Сергей Беседа

Деятельность Сергея Беседы на территории Украины началась задолго до полномасштабной войны. Много информации о его личной жизни и карьере не найти в открытых источниках, и объяснение этому — работа на ФСБ.

Бывший глава пятой службы ФСБ Сергей Беседа. Фото: из сети

В начале полномасштабной войны, по данным иностранных СМИ, Беседа был ответственный за разведку на территории Украины. И соответствующая работа до этого велась десятки лет — подкуп чиновников, налаживание собственной сетки шпионов, чтобы предотвратить любое сближение с Западом.

Сергей Беседа до 2022 года руководил пятой разведкой ФСБ, но его уволили из-за неудачной работы в Украине, ведь первые месяцы полномасштабной войны показали — все не так, как докладывала российская разведка.

Тогда генерал-полковник Беседа оказался под домашним арестом. Однако он остался в милости Путина, ведь теперь он назначен главой российской делегации на переговорах в США.

Делегацию РФ в США возглавит Сергей Беседа. Фото: из сети

Деятельность Беседы в Украине касается и Революции Достоинства, ведь в 2014 году он приехал в Киев убедить силовые структуры страны разогнать Майдан силой. Хотя официально его визит касался якобы защиты посольства РФ. Тогда он просил о встрече с Януковичем, но она не состоялась.

За годы работы в ФСБ Беседа попал в санкционные списки многих стран, среди которых и США, который наложили на него санкции в 2014 году.

В 2022 году Беседа попал в санкционный список Швейцарии, а также находится под санкциями в Украине, Канаде, Австралии, Великобритании и в персональном санкционном списке Евросоюза.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Трампом. В частности, речь шла об оккупированной ЗАЭС. Также Зеленский попросил новые системы ПВО Patriot. Трамп ответил, что "проверит запасы".