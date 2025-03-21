Переговори у США - російську делегацію очолить Сергій Бесєда

Сергій Бесєда. Фото: з мережі

На переговорах у США делегацію Росії очолить ексголова п'ятої розвідки ФСБ Сергій Бесєда. Про це 20 березня заявили в російських виданнях. На початку повномасштабної війни Бесєда був відповідальний за розвідку на території України, і його робота провалилася, за що він був звільнений. Тепер Бесєда працює радником директора ФСБ.

Що відомо про керівника російської делегації на переговорах — в матеріалі Новини.LIVE.

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Хто такий Сергій Бесєда

Діяльність Сергія Бесєди на території України розпочалася задовго до повномасштабної війни. Багато інформації про його особисте життя та карʼєру не знайдеш у відкритих джерелах, і пояснення цьому — робота на ФСБ.

Колишній голова пʼятої служби ФСБ Сергій Бесєда. Фото: з мережі

На початку повномасштабної війни, за даними іноземних ЗМІ, Бесєда був відповідальний за розвідку на території України. І відповідна робота до цього велась десятки років — підкуп чиновників, налагодження власної сітки шпигунів, аби запобігти будь-якому зближенню з Заходом.

Сергій Бесєда до 2022 року керував пʼятою розвідкою ФСБ, але його звільнили через невдалу роботу в Україні, адже перші місяці повномасштабної війни показали — все не так, як доповідала російська розвідка.

Тоді генерал-полковник Бесєда опинився під домашнім арештом. Однак він залишився в милості Путіна, адже тепер його призначено головою російської делегації на переговорах у США.

Делегацію РФ у США очолить Сергій Бесєда. Фото: з мережі

Діяльність Бесєди в Україні стосується і Революції Гідності, адже у 2014 році він приїхав до Києва переконати силові структури країни розігнати Майдан силою. Хоча офіційно його візит стосувався нібито захисту посольства РФ. Тоді Бесєда просив про зустріч з Януковичем, але вона не відбулася.

За роки роботи в ФСБ Бесєда потрапив у санкційні списки багатьох країн, серед яких і США, які наклали на нього санкції у 2014 році.

У 2022 році він потрапив до санкційного списку Швейцарії, а також перебуває під санкціями в Україні, Канаді, Австралії, Великій Британії та у персональному санкційному списку Євросоюзу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів розмову з Трампом. Зокрема, йшлося про окуповану ЗАЕС. Також Зеленський попросив нові системи ППО Patriot. Трамп відповів, що "перевірить запаси".