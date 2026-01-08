Атака РФ на Кривой Рог — есть погибшая и пострадавшие

Последствия атаки РФ на Кривой Рог 8 января 2026 года. Фото: ГСЧС Днепропетровщины/Telegram

В четверг вечером, 8 января, российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Кривой Рог. В результате вражеского удара погибла женщина, количество пострадавших продолжает расти.

Об этом информирует председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Кривой Рог 8 января. Фото: ГСЧС Днепропетровщины/Telegram

Атака РФ на Кривой Рог 8 января — погибла женщина, есть раненые

Вечером состоялась комбинированная ракетно-дроновая атака по Кривому Рогу. Два Искандеры-М попали в сектор жилой застройки.

К сожалению, в результате ракетной атаки погибла пожилая женщина 77 лет. Количество пострадавших возросло до 23 человек, среди них один человек в крайне тяжелом состоянии, один в тяжелом.



Что касается электричества. Удалось подключить еще 25 390 потребителей, то есть всего уже 83 474. Остаются обесточены 77 526 потребителей, работы продолжаются.

Разрушения в результате атаки РФ на Кривой Рог. Фото: ГСЧС Днепропетровщины/Telegram

Продолжается аварийно-спасательная операция. На месте работают все необходимые экстренные и коммунальные службы.

По информации Вилкула, сейчас повреждены 29 многоэтажных домов, из них с десяток — очень серьезно, один из домов фактически разрушен. Также повреждены до 10 объектов бизнеса и автомобили. Кроме жилой застройки поражен объект инфраструктуры.

По водоснабжению — половина города на генераторах, систему удерживают, но давление будет ниже. Без электричества 4 большие котельные — это около 1400 домов. Котельная ЮГОК в работе, к утру планируется восстановление теплоснабжения во всех 335 домах.

"Ситуация сложная. Работают все — спасатели, медики, энергетики, тепловики, коммунальщики", — резюмировал Вилкул.

Ранее мы информировали, что около 17:00 в Кривом Роге прогремели мощные взрывы.

Впоследствии выяснилось, что российские войска нанесли ракетный удар по многоквартирным домам города, в результате чего есть пострадавшие.