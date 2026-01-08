Видео
Главная Новости дня Россияне баллистикой ударили по домам в Кривом Роге — детали

Россияне баллистикой ударили по домам в Кривом Роге — детали

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 18:02
Россияне баллистикой атаковали Кривой Рог — есть пострадавшие
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

Сегодня вечером, 8 января, российские оккупанты баллистическими ракетами атаковали многоквартирные дома в Кривом Роге. В результате удара есть пострадавшие.

Об этом информирует председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

Читайте также:

Атака РФ на Кривой Рог 8 января — какие последствия

Сегодня около 17 часов российские войска атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами. В городе раздавались мощные взрывы.

Впоследствии стало известно, что оккупанты попали в многоквартирные дома, в результате чего есть пострадавшие.

"Конченные твари ударили двумя баллистическими "Искандерами" в многоквартирные дома. Оказывается помощь пострадавшим. Все понимаем, все работаем", — проинформировал Вилкул.

Атака РФ на Кривий Рін 8 січня
Скриншот сообщения Вилкула/Telegram

Ранее мы информировали, что в Кривом Роге были слышны мощные взрывы.

Также взрывы сегодня раздавались в Одесской области — россияне запустили управляемые авиабомбы.

Кривой Рог обстрелы война в Украине Россия балистическая атака пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
