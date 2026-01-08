Россияне баллистикой атаковали Кривой Рог — есть пострадавшие

Россияне баллистикой ударили по домам в Кривом Роге — детали
Сегодня вечером, 8 января, российские оккупанты баллистическими ракетами атаковали многоквартирные дома в Кривом Роге. В результате удара есть пострадавшие.
Об этом информирует председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
Атака РФ на Кривой Рог 8 января — какие последствия
Сегодня около 17 часов российские войска атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами. В городе раздавались мощные взрывы.
Впоследствии стало известно, что оккупанты попали в многоквартирные дома, в результате чего есть пострадавшие.
"Конченные твари ударили двумя баллистическими "Искандерами" в многоквартирные дома. Оказывается помощь пострадавшим. Все понимаем, все работаем", — проинформировал Вилкул.
Ранее мы информировали, что в Кривом Роге были слышны мощные взрывы.
Также взрывы сегодня раздавались в Одесской области — россияне запустили управляемые авиабомбы.
