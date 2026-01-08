Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Кривом Роге прогремели мощные взрывы — что известно

В Кривом Роге прогремели мощные взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 17:01
Взрывы в Кривом Роге 8 января — что известно
Дым и пожар в результате взрывов. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В четверг вечером, 8 января, в Кривом Роге прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о баллистической цели на город.

Об атаке на Кривой Рог информируют Воздушные силы ВСУ и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Кривом Роге 8 января — что известно

Сегодня вечером, 8 января, российские оккупанты баллистикой атаковали Кривой Рог — в городе раздавались мощные взрывы.

В 16:56 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Уже в 16:59 в ВС написали о скоростной цели на Кривой Рог.

Местные СМИ и Telegram-каналы сообщали, что в городе были слышны громкие взрывы.

"Кривой Рог. Баллистическая ракетная атака. Берегите себя, возможны еще выходы", — написал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram в 17:01.

Кроме того, в 17:09 в Воздушных силах написали о движении вражеских дронов курсом на Кривой Рог.

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Кривом Роге 8 января

Вибухи у Кривому Розі
Карта тревог на момент взрывов в Кривом роге 8 января 2026 года. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня взрывы также раздавались в Одесской области — враг атаковал регион управляемыми авиационными бомбами.

Ранее мы информировали, что поздно вечером 7 января в Днепре раздавались взрывы — оккупанты атаковали дронами.

Кривой Рог взрыв обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации