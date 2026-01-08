Дым и пожар в результате взрывов. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В четверг вечером, 8 января, в Кривом Роге прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о баллистической цели на город.

Об атаке на Кривой Рог информируют Воздушные силы ВСУ и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

Взрывы в Кривом Роге 8 января — что известно

Сегодня вечером, 8 января, российские оккупанты баллистикой атаковали Кривой Рог — в городе раздавались мощные взрывы.

В 16:56 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Уже в 16:59 в ВС написали о скоростной цели на Кривой Рог.

Местные СМИ и Telegram-каналы сообщали, что в городе были слышны громкие взрывы.

"Кривой Рог. Баллистическая ракетная атака. Берегите себя, возможны еще выходы", — написал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram в 17:01.

Кроме того, в 17:09 в Воздушных силах написали о движении вражеских дронов курсом на Кривой Рог.

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Кривом Роге 8 января

Карта тревог на момент взрывов в Кривом роге 8 января 2026 года. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня взрывы также раздавались в Одесской области — враг атаковал регион управляемыми авиационными бомбами.

Ранее мы информировали, что поздно вечером 7 января в Днепре раздавались взрывы — оккупанты атаковали дронами.