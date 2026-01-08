Дим та пожежа внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У четвер ввечері, 8 січня, у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про балістичну ціль на місто.

Про атаку на Кривий Ріг інформують Повітряні сили ЗСУ та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Вибухи у Кривому Розі 8 січня — що відомо

Сьогодні ввечері, 8 січня, російські окупанти балістикою атакували Кривий Ріг — у місті лунали потужні вибухи.

О 16:56 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Вже о 16:59 у ПС написали про швидкісну ціль на Кривий Ріг.

Місцеві ЗМІ та Telegram-канали повідомляли, що у місті було чути гучні вибухи.

"Кривий Ріг. Балістична ракетна атака. Бережіть себе, можливі ще виходи", — написав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram о 17:01.

Крім того, о 17:09 у Повітряних силах написали про рух ворожих дронів курсом на Кривий Ріг.

Карта повітряних тривог на момент вибухів у Кривому Розі 8 січня

Карта тривог на момент вибухів у Кривому розі 8 січня 2026 року. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні вибухи також лунали на Одещині — ворог атакував регіон керованими авіаційними бомбами.

Раніше ми інформували, що пізно ввечері 7 січня у Дніпрі лунали вибухи — окупанти атакували дронами.