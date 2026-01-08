Росіяни балістикою атакували Кривий Ріг — є постраждалі

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

Сьогодні ввечері, 8 січня, російські окупанти балістичними ракетами атакували багатоквартирні будинки у Кривому Розі. Внаслідок удару є постраждалі.

Про це інформує голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

Сьогодні близько 17 години російські війська атакували Кривий Ріг балістичними ракетами. У місті лунали потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що окупанти влучили у багатоквартирні будинки, внаслідок чого є постраждалі.

"Скінчені тварюки вдарили двома балістичними "Іскандерами" у багатоквартирні будинки. Надається допомога постраждалим. Все розуміємо, всі працюємо", — поінформував Вілкул.

Скриншот повідомлення Вілкула/Telegram

Раніше ми інформували, що у Кривому Розі було чути потужні вибухи.

Також вибухи сьогодні лунали в Одеській області — росіяни запустили керовані авіабомби.