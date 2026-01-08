Росіяни балістикою атакували Кривий Ріг — є постраждалі

Росіяни балістикою вдарили по будинках у Кривому Розі — деталі
Сьогодні ввечері, 8 січня, російські окупанти балістичними ракетами атакували багатоквартирні будинки у Кривому Розі. Внаслідок удару є постраждалі.
Про це інформує голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.
Атака РФ на Кривий Ріг 8 січня — які наслідки
Сьогодні близько 17 години російські війська атакували Кривий Ріг балістичними ракетами. У місті лунали потужні вибухи.
Згодом стало відомо, що окупанти влучили у багатоквартирні будинки, внаслідок чого є постраждалі.
"Скінчені тварюки вдарили двома балістичними "Іскандерами" у багатоквартирні будинки. Надається допомога постраждалим. Все розуміємо, всі працюємо", — поінформував Вілкул.
Раніше ми інформували, що у Кривому Розі було чути потужні вибухи.
Також вибухи сьогодні лунали в Одеській області — росіяни запустили керовані авіабомби.
