Відео

Головна Новини дня Росіяни балістикою вдарили по будинках у Кривому Розі — деталі

Росіяни балістикою вдарили по будинках у Кривому Розі — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 18:02
Росіяни балістикою атакували Кривий Ріг — є постраждалі
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

Сьогодні ввечері, 8 січня, російські окупанти балістичними ракетами атакували багатоквартирні будинки у Кривому Розі. Внаслідок удару є постраждалі.

Про це інформує голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

Читайте також:

Атака РФ на Кривий Ріг 8 січня — які наслідки

Сьогодні близько 17 години російські війська атакували Кривий Ріг балістичними ракетами. У місті лунали потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що окупанти влучили у багатоквартирні будинки, внаслідок чого є постраждалі.

"Скінчені тварюки вдарили двома балістичними "Іскандерами" у багатоквартирні будинки. Надається допомога постраждалим.  Все розуміємо, всі працюємо", — поінформував Вілкул.

Атака РФ на Кривий Рін 8 січня
Скриншот повідомлення Вілкула/Telegram

Раніше ми інформували, що у Кривому Розі було чути потужні вибухи.

Також вибухи сьогодні лунали в Одеській області — росіяни запустили керовані авіабомби.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
