Количество пострадавших в Кривом Роге растет

В результате сегодняшней атаки РФ на Кривой Рог количество пострадавших продолжаю стремительно расти. Уже известно о 12 раненых, один человек в крайне тяжелом состоянии.

"На сейчас раненых десять. Один человек крайне тяжелый, в операционной, с оторванной взрывом ногой.

Штаб помощи людям разворачиваем рядом, адрес не пишу, поскольку еще продолжается воздушная тревога. Можете спросить у ближайшего полицейского или коммунальщика — они знают.

Помощь строительными материалами, с расселением, заявления на материальную помощь от города. Еще много "Шахедов" в нашем направлении, поэтому берегите себя", — написал Вилкул.

