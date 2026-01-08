Видео
Главная Новости дня Атака РФ на Кривой Рог — количество пострадавших растет

Атака РФ на Кривой Рог — количество пострадавших растет

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 19:01
Количество пострадавших в Кривом Роге растет
Срочная новость

В результате сегодняшней атаки РФ на Кривой Рог количество пострадавших продолжаю стремительно расти. Уже известно о 12 раненых, один человек в крайне тяжелом состоянии.

"На сейчас раненых десять. Один человек крайне тяжелый, в операционной, с оторванной взрывом ногой.

Штаб помощи людям разворачиваем рядом, адрес не пишу, поскольку еще продолжается воздушная тревога. Можете спросить у ближайшего полицейского или коммунальщика — они знают.

Помощь строительными материалами, с расселением, заявления на материальную помощь от города. Еще много "Шахедов" в нашем направлении, поэтому берегите себя", — написал Вилкул.

Новость дополняется...

Кривой Рог обстрелы Александр Вилкул война в Украине пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
