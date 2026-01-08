Количество пострадавших в Кривом Роге растет

Атака РФ на Кривой Рог — количество пострадавших растет
В результате сегодняшней атаки РФ на Кривой Рог количество пострадавших продолжаю стремительно расти. Уже известно о 12 раненых, один человек в крайне тяжелом состоянии.
"На сейчас раненых десять. Один человек крайне тяжелый, в операционной, с оторванной взрывом ногой.
Штаб помощи людям разворачиваем рядом, адрес не пишу, поскольку еще продолжается воздушная тревога. Можете спросить у ближайшего полицейского или коммунальщика — они знают.
Помощь строительными материалами, с расселением, заявления на материальную помощь от города. Еще много "Шахедов" в нашем направлении, поэтому берегите себя", — написал Вилкул.
Новость дополняется...
