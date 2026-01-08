Відео
Атака РФ на Кривий Ріг — кількість постраждалих стрімко зростає

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 19:01
Кількість постраждалих у Кривому Розі зростає
Термінова новина

Внаслідок сьогоднішньої атаки РФ на Кривий Ріг кількість постраждалих продовжу стрімко зростати. Вже відомо про 12 поранених, один чоловік у вкрай важкому стані.

"На зараз поранених десять. Один чоловік украй важкий, в операційній, із відірваною вибухом ногою.

Штаб допомоги людям розгортаємо поруч, адресу не пишу, оскільки ще триває повітряна тривога. Можете запитати у найближчого поліцейського чи комунальника – вони знають.

Допомога будівельними матеріалами, із розселенням, заяви на матеріальну допомогу від міста. Ще багато "Шахедів" у нашому напрямку, тому бережіть себе", — написав Вілкул.

Новина доповнюється...

Кривий Ріг обстріли Олександр Вілкул війна в Україні постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
