Головна Новини дня Кількість постраждалих у Кривому Розі зростає — є загибла

Кількість постраждалих у Кривому Розі зростає — є загибла

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 23:04
Атака РФ на Кривий Ріг — є загибла та постраждалі
Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 8 січня 2026 року. Фото: ДСНС Дніпропетровщини/Telegram

У четвер ввечері, 8 січня, російські окупанти ракетами та дронами атакували Кривий Ріг. Внаслідок ворожого удару загинула жінка, кількість постраждалих продовжує зростати.

Про це інформує голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

Читайте також:
Атака РФ на Кривий Рін 8 січня
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 8 січня. Фото: ДСНС Дніпропетровщини/Telegram

Атака РФ на Кривий Ріг 8 січня — загинула жінка, є поранені

Увечері відбулася комбінована ракетно-дронова атака по Кривому Рогу. Два Іскандери-М влучили у сектор житлової забудови.

На жаль, внаслідок ракетної атаки загинула жінка похилого віку 77 років. Кількість постраждалих зросла до 23 осіб, серед них один чоловік у вкрай тяжкому стані, один у тяжкому. 
 
Щодо електрики. Вдалося підключити ще 25 390 споживачів, тобто всього вже 83 474. Залишаються знеструмлені 77 526 споживачів, роботи продовжуються.

Атака РФ на Кривий Ріг
Руйнування внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг. Фото: ДСНС Дніпропетровщини/Telegram

Триває аварійно-рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні екстрені та комунальні служби.

За інформацією Вілкула, наразі пошкоджено 29 багатоповерхових будинків, з них із десяток — дуже серйозно, один із будинків фактично зруйнований. Також пошкоджено до 10 об'єктів бізнесу та автомобілі. Окрім житлової забудови уражений об'єкт інфраструктури.

Щодо водопостачання — половина міста на генераторах, систему утримують, але тиск буде нижчим. Без електрики 4 великі котельні — це близько 1400 будинків. Котельня ПівдГЗК у роботі, до ранку планується відновлення теплопостачання у всіх 335 будинках.

"Ситуація складна. Працюють усі — рятувальники, медики, енергетики, тепловики, комунальники", — резюмував Вілкул.

Раніше ми інформували, що близько 17:00 у Кривому Розі пролунали потужні вибухи.

Згодом з’ясувалося, що російські війська завдали ракетного удару по багатоквартирних будинках міста, внаслідок чого є постраждалі.

Кривий Ріг обстріли війна в Україні атака загиблі руйнування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
