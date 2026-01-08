Атака РФ на Кривий Ріг — є загибла та постраждалі

Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 8 січня 2026 року. Фото: ДСНС Дніпропетровщини/Telegram

У четвер ввечері, 8 січня, російські окупанти ракетами та дронами атакували Кривий Ріг. Внаслідок ворожого удару загинула жінка, кількість постраждалих продовжує зростати.

Про це інформує голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 8 січня. Фото: ДСНС Дніпропетровщини/Telegram

Атака РФ на Кривий Ріг 8 січня — загинула жінка, є поранені

Увечері відбулася комбінована ракетно-дронова атака по Кривому Рогу. Два Іскандери-М влучили у сектор житлової забудови.

На жаль, внаслідок ракетної атаки загинула жінка похилого віку 77 років. Кількість постраждалих зросла до 23 осіб, серед них один чоловік у вкрай тяжкому стані, один у тяжкому.



Щодо електрики. Вдалося підключити ще 25 390 споживачів, тобто всього вже 83 474. Залишаються знеструмлені 77 526 споживачів, роботи продовжуються.

Руйнування внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг. Фото: ДСНС Дніпропетровщини/Telegram

Триває аварійно-рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні екстрені та комунальні служби.

За інформацією Вілкула, наразі пошкоджено 29 багатоповерхових будинків, з них із десяток — дуже серйозно, один із будинків фактично зруйнований. Також пошкоджено до 10 об'єктів бізнесу та автомобілі. Окрім житлової забудови уражений об'єкт інфраструктури.

Щодо водопостачання — половина міста на генераторах, систему утримують, але тиск буде нижчим. Без електрики 4 великі котельні — це близько 1400 будинків. Котельня ПівдГЗК у роботі, до ранку планується відновлення теплопостачання у всіх 335 будинках.

"Ситуація складна. Працюють усі — рятувальники, медики, енергетики, тепловики, комунальники", — резюмував Вілкул.

Раніше ми інформували, що близько 17:00 у Кривому Розі пролунали потужні вибухи.

Згодом з’ясувалося, що російські війська завдали ракетного удару по багатоквартирних будинках міста, внаслідок чого є постраждалі.