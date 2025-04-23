Заявления Папы Римского Франциска об Украине — Денис Коляда сказал, как манипулировали украинские СМИ

Папа Римский Франциск. Фото: Reuters

Многие высказывания Папы Франциска были неправильно интерпретированы украинскими медиа. Понтифик неоднократно выражал поддержку Украине и признавал моральное право на защиту от агрессии.

Об этом заявил советник министра иностранных дел Украины по вопросам религиозной дипломатии Денис Коляда в эфире Вечір.LIVE.

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По словам Коляды, во время одного из разговоров украинка спросила Папу Римского, как научиться прощать во время войны. Понтифик ответил, что это сложно, но мы должны этому учиться, потому что так завещал Христос. И что нужно помнить, сколько нам самим было прощено.

"Но украинские медиа из этого вынесли, что папа призвал прощать россиян и мириться с ними. Хотя, на самом деле, там текст был совсем о другом", — говорит он.

Советник министра подчеркнул, что Папа также не призывал к миру ценой капитуляции или отказа от борьбы.

"На вопрос, имеют ли украинцы право защищаться, Папа ответил: "Вы имеете право и обязанность защищаться. Тот, кто не защищается — совершает грех самоубийства", — добавил Коляда.

Также, по его словам, понтифик неоднократно подчеркивал, что защищаться — это не то же самое, что убивать, и признавал, что предоставление оружия Украине морально оправдано.

"Ибо тот, кто любит, тот защищается", — процитировал Папу советник МИД.

Коляда добавил, что Франциск неоднократно призывал украинскую молодежь быть патриотами, вспоминал об обязанности защищать близких, и предостерегал от слепой ненависти.

"Папа говорил, что украинцы часто сосредотачиваются только на своих страданиях. Но если мы видим только Христа Распятого и не видим Воскресения, то вера наша — напрасна", — подытожил советник.

Ранее мы писали, что Папа Римский Франциск сыграл большую роль в освобождении из плена командиров бригады "Азов" в 2022 году.

Отметим, что понтифик умер 21 апреля на 88-м году жизни. Причиной смерти понтифика стал инсульт.