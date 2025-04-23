Заявив Папи Римського Франциска про Україну — Денис Коляда сказав, як маніпулювали українські ЗМІ

Папа Римський Франциск. Фото: Reuters

Багато висловлювань Папи Франциска були неправильно інтерпретовані українськими медіа. Понтифік неодноразово висловлював підтримку Україні та визнавав моральне право на захист від агресії.

Про це заявив радник Міністра закордонних справ України з питань релігійної дипломатії Денис Коляда в ефірі Вечір.LIVE.

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За словами Коляди, під час однієї з розмов українка запитала Папу Римського, як навчитися прощати під час війни. Понтифік відповів, що це складно, але ми повинні цьому вчитися, бо так заповідав Христос. І що потрібно пам’ятати, скільки нам самим було прощено.

"Але українські медіа з цього винесли, що папа закликав прощати росіян і миритися з ними. Хоча, насправді, там текст був зовсім про інше", — каже він.

Радник міністра наголосив, що Папа також не закликав до миру ціною капітуляції чи відмови від боротьби.

"На запитання, чи мають українці право захищатися, Папа відповів: "Ви маєте право і обов’язок захищатися. Той, хто не захищається — чинить гріх самогубства", — додав Коляда.

Також, за його словами, понтифік неодноразово наголошував, що захищатися — це не те саме, що вбивати, і визнавав, що надання зброї Україні морально виправдане.

"Бо той, хто любить, той захищається", — процитував Папу радник МЗС.

Коляда додав, що Франциск неодноразово закликав українську молодь бути патріотами, згадував про обов’язок захищати близьких, і застерігав від сліпої ненависті.

"Папа казав, що українці часто зосереджуються лише на своїх стражданнях. Але якщо ми бачимо лише Христа Розп’ятого і не бачимо Воскресіння, то віра наша — марна", — підсумував радник.

Раніше ми писали, що Папа Римський Франциск відіграв велику роль у звільненні з полону командирів бригади "Азов" у 2022 році.

Зазначимо, що понтифік помер 21 квітня на 88-му році життя. Причиною смерті понтифіка став інсульт.