Когда будут выборы в Украине — прогнозы и возможные даты

Выборы в Украине. Фото: Чузавков Сергей / УНИАН

Украина точно проведет президентские и парламентские выборы. Вопрос в том, когда именно. Этот вопрос в последнее время активно поднимали наши зарубежные партнеры, в частности представители США. Этот вопрос периодически поднимается в обществе, хотя большинство сходится на одном мнении — выборы во время войны невозможны.

Однако, слухи о выборах активно распространяются в СМИ, их подогревает тема возможного перемирия между Украиной и Россией, о котором очень часто говорит и над которым работает (по крайней мере, он так утверждает) президент США Дональд Трамп.

Реклама

Читайте также:

Учитывая большое количество различных инсайдов, версий и заявлений относительно выборов, есть смысл поговорить о них подробнее. И упорядочить то, что нам известно на сегодня. Давайте, для начала начнем с матчасти.

Владимир Зеленский с Еленой Зеленской во время голосования. Фото Ратинский Вячеслав / УНИАН

Когда были выборы в Украине

Президентские выборы состоялись в два тура, 31 марта и 21 апреля 2019 года. Во втором туре за победу боролись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Зеленский разгромил оппонента, набрав 73,22%.

Парламентские выборы состоялись 21 июля 2019 года, они были внеочередными, поскольку Владимир Зеленский распустил парламент после того, как официально стал президентом.

В Верховную Раду прошли пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За Жизнь", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос".

Результат партии "Слуга народа" на этих выборах позволил им сформировать так называемое "монобольшинство".

Местные выборы состоялись 25 октября 2020 года. На них избирали депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также сельских, поселковых и городских голов.

Таким образом 29 октября 2023 года должны были состояться очередные парламентские выборы, а 31 марта 2024 года — президентские. Однако, этому помешала война.

Слухи о выборах

Их очень много, они периодически появляются в СМИ в течение, как минимум, последнего года. Ну и конечно же активизировались на фоне попыток США организовать хотя бы перемирие между Украиной и Россией.

Из заметного в последнее время — это мартовская статья британского The Economist, который утверждает, что президентские выборы в Украине могут состояться уже летом.

По данным СМИ, Владимир Зеленский якобы уже созвал совещание на эту тему и дал указание команде быть готовыми к избирательному процессу, который может начаться сразу после прекращения огня, "если оно состоится, как надеются американцы, в конце апреля".

Первое подтверждение, утверждают журналисты, может поступить накануне 5 мая, крайнего срока голосования парламента по продлению военного положения, который истекает 8 мая.

Здесь важно сразу отметить одну деталь. Этот же The Economist в ноябре прошлого года делал предположение, что выборы могут состояться уже 25 мая.

Тогда журналисты отталкивались от инаугурации Дональда Трампа, которая могла стать "первым моментом для любой отмены огня и отмены военного положения".

Этого, как известно, не произошло, но тема выборов не исчезла из информационной повестки дня.

Например, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону подчеркнул, что Украина уже согласилась провести выборы, и Зеленский "сделает все возможное".

Что о выборах думает сам президент Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Выборы в Украине. Позиция Зеленского

Она, в принципе, не менялась. И в очередной раз была озвучена в середине марта на встрече с журналистами.

Владимир Зеленский, как пишет "Радио Свобода", подчеркнул, что никто ничего специально откладывать не будет.

"После окончания войны будет снято военное положение и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству", — сказал президент.

И добавил, что сейчас следует сосредоточиться на первых шагах, которые должны принести тишину. Эти шаги, просто напомним, пока делала только Украина.

Председатель ОП Андрей Ермак. Фото: instagram.com/yermak_andrii

Выборы в Украине. Позиция Офиса президента

Глава ОП Андрей Ермак отреагировал на публикацию The Economist относительно возможных выборов летом.

И назвал это "полной чушью".

"Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия. Сначала нам нужно закончить войну, только тогда мы сможем голосовать", — подчеркнул он во время интервью для итальянской Corriere della Sera.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Facebook Стефанчука

Выборы в Украине. Позиция Верховной Рады

Проведение выборов во время военного положения невозможно, а те, которые будут проходить после его завершения, не подпадают ни под одну квалификацию в Конституции.

Это слова председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, которые цитирует "5 канал".

Он подчеркнул, что будет соответствующий закон о так называемых послевоенных выборах, в котором будет очень много нюансов: как будут проходить выборы, в какой очередности, какие особенности формирования списков.

Выборы в Украине. Позиция ЦИК

Для проведения выборов нужно время. Именно это, как пишет "Суспільне", заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в конце марта.

Кроме того, для выборов после войны, как отмечают в ЦИК, нужен отдельный законопроект.

Дубовик отметил, что для проведения выборов после отмены военного положения нужно будет подготовить не только инфраструктуру, но и полностью переформатировать избирательный процесс под послевоенные реалии. В частности, внести изменения в законодательство.

Выборы в Украине. Позиция украинцев

Здесь абсолютно четкая позиция большинства: против выборов до окончания войны.

По данным опроса Центра Разумкова, только 22% поддерживают проведение выборов до завершения войны. Большинство (66%) выступают против.

Правда о выборах

Пока продолжаются боевые действия, выборы в Украине невозможны. В случае если удастся достичь прекращения огня, шансы на начало избирательного процесса появятся. Но, нужно будет время.

В Верховной Раде и ЦИК отмечают, что для проведения выборов нужно будет время, которое, в том числе пойдет на изменения в законодательство.

Это означает, что слухи о выборах уже летом пока выглядят откровенно сомнительными. Хотя бы, потому что, пока что никакого намека на прекращение огня не наблюдается.

Напомним, ранее в ЦИК объяснили, что мешает проведению местных выборов в Украине в октябре этого года. Одной из проблем является безопасность.

В "Слуге народа" опровергли слухи о том, что выборы в Украине могут пройти уже летом. По словам Давида Арахамии, никаких встреч на эту тему не было.