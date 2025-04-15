Коли будуть вибори в Україні — прогнози та можливі дати

Вибори в Україні. Фото: Чузавков Сергій / УНІАН

Україна точно проведе президентські та парламентські вибори. Питання у тому, коли саме. Це питання останнім часом активно підіймали наші закордонні партнери, зокрема представники США. Це питання періодично підіймається у суспільстві, хоча більшість сходиться на одній думці — вибори під час війни неможливі.

Проте, чутки щодо виборів активно ширяться у ЗМІ, їх підігріває тема можливого перемир'я між Україною та Росією, про яке дуже часто говорить і над яким працює (принаймні, він так стверджує) президент США Дональд Трамп.

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Враховуючи велику кількість різноманітних інсайдів, версій та заяв стосовно виборів, є сенс поговорити про них детальніше. І упорядкувати те, що нам відомо станом на сьогодні. Давайте, для початку розпочнемо з матчастини.

Володимир Зеленський з Оленою Зеленською під час голосування. Фото Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Коли були вибори в Україні

Президентські вибори відбулися у два тури, 31 березня та 21 квітня 2019 року. У другому турі за перемогу боролися Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Зеленський розгромив опонента, набравши 73,22%.

Парламентські вибори відбулися 21 липня 2019 року, вони були позачерговими, оскільки Володимир Зеленський розпустив парламент після того, як офіційно став президентом.

До Верховної Ради пройшли п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа — За Життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" та "Голос".

Результат партії "Слуга народу" на цих виборах дозволив їм сформувати так звану "монобільшість".

Місцеві вибори відбулися 25 жовтня 2020 року. На них обирали депутатів сільських, селищних та міських рад, а також сільських, селищних і міських голів.

Таким чином 29 жовтня 2023 року мали відбутися чергові парламентські вибори, а 31 березня 2024 року — президентські. Однак, цьому завадила війна.

Чутки про вибори

Їх дуже багато, вони періодично з'являються у ЗМІ протягом, як мінімум, останнього року. Ну і звісно ж активізувались на фоні спроб США організувати хоча б перемир'я між Україною та Росією.

З помітного останнім часом — це березнева стаття британського The Economist, який стверджує, що президентські вибори в Україні можуть відбутися вже влітку.

За даними ЗМІ, Володимир Зеленський нібито вже скликав нараду на цю тему та дав вказівку команді бути готовими до виборчого процесу, який може розпочатися відразу після припинення вогню, "якщо воно відбудеться, як сподіваються американці, наприкінці квітня".

Перше підтвердження, стверджують журналісти, може надійти напередодні 5 травня, крайнього терміну голосування парламенту щодо продовження воєнного стану, який закінчується 8 травня.

Тут важливо відразу зазначити одну деталь. Цей же The Economist в листопаді минулого року робив припущення, що вибори можуть відбутися вже 25 травня.

Тоді журналісти відштовхувались від інавгурації Дональда Трампа, яка могла стати "першим моментом для будь-якого скасування вогню та скасування воєнного стану".

Цього, як відомо, не сталося. Але тема виборів не зникла з інформаційного порядку денного.

Наприклад, спецпосланець Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю Такеру Карлсону підкреслив, що Україна вже погодилась провести вибори, і Зеленський "зробить все можливе".

Що про вибори думає сам президент України?

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Вибори в Україні. Позиція Зеленського

Вона, в принципі, не змінювалася. І вчергове була озвучена в середині березня на зустрічі з журналістами.

Володимир Зеленський, як пише "Радіо Свобода", підкреслив, що ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде.

"Після закінчення війни буде знято воєнний стан і після зняття воєнного стану вибори будуть проходити згідно з українським законодавством", — сказав президент.

І додав, що зараз слід зосередитись на перших кроках, які мають принести тишу. Ці кроки, просто нагадаємо, поки що робила тільки Україна.

Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: instagram.com/yermak_andrii

Вибори в Україні. Позиція Офісу президента

Голова ОП Андрій Єрмак відреагував на публікацію The Economist щодо можливих виборів влітку.

І назвав це "повною нісенітницею".

"Неможливо планувати вибори, поки тривають бойові дії. Спочатку нам потрібно закінчити війну, тільки тоді ми зможемо голосувати", — наголосив він під час інтерв'ю для італійської Corriere della Sera.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Facebook Стефанчука

Вибори в Україні. Позиція Верховної Ради

Проведення виборів під час воєнного стану неможливе, а ті, що відбуватимуться після його завершення, не підпадають під жодну кваліфікацію в Конституції.

Це слова голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, які цитує "5 канал".

Він підкреслив, що буде відповідний закон про так звані повоєнні вибори, у якому буде дуже багато нюансів: як відбуватимуться вибори, в якій черговості, які особливості формування списків.

Вибори в Україні. Позиція ЦВК

Для проведення виборів потрібен час. Саме це, як пише "Суспільне", заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик наприкінці березня.

Крім того, для виборів після війни, як зазначають у ЦВК, потрібен окремий законопроєкт.

Дубовик зазначив, що для проведення виборів після скасування воєнного стану потрібно буде підготувати не лише інфраструктуру, а й повністю переформатувати виборчий процес під повоєнні реалії. Зокрема, внести зміни до законодавства.

Вибори в Україні. Позиція українців

Тут абсолютно чітка позиція більшості: проти виборів до закінчення війни.

За даними опитування Центру Разумкова, лише 22% підтримують проведення виборів до завершення війни. Більшість (66%) виступають проти.

Правда про вибори

Поки тривають бойові дії, вибори в Україні неможливі. У разі, якщо вдасться досягти припинення вогню, шанси на початок виборчого процесу з'являться. Але, потрібен буде час.

У Верховній Раді та ЦВК наголошують, що для проведення виборів потрібен буде час, який у тому числі піде на зміни до законодавства.

Це означає, що чутки про вибори вже влітку поки що виглядають відверто сумнівними. Хоча б, тому що, поки що жодного натяку на припинення вогню не спостерігається.

Нагадаємо, раніше у ЦВК пояснили, що заважає проведення місцевих виборів в Україні в жовтні цього року. Однією із проблем є безпека.

У "Слузі народу" спростували чутки про те, що вибори в Україні можуть пройти вже влітку. За словами Давида Арахамії, жодних зустрічей на цю тему не було.