Мерц проинформировал о сроках поставок Patriot в Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал сроки поставки систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. По его словам, речь идет о ближайших неделях.

Об этом пишет ntv в четверг, 17 июля.

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Поставка Patriot Украине

Так, Мерц настаивает на ясности относительно того, как новые Patriot, поставленные в Украину из Европы, будут заменены США. По его словам, страны также "должны поддерживать" собственные оборонные возможности.

Канцлер Германии предположил, что в ближайшее время министры обороны договорятся о схеме замещения.

"Это не вопрос часов. Это вопрос дней, возможно, недель, прежде чем системы будут поставлены Украине", — уточнил он.

Напомним, Мерц убедил американского лидера Дональда Трампа передать оружие Украине.

А Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Трамп может закончить войну в Украине.