Мерц проинформировал о сроках поставок Patriot в Украину

Когда Украина получит новые системы Patriot — Мерц назвал срок
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал сроки поставки систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. По его словам, речь идет о ближайших неделях.
Об этом пишет ntv в четверг, 17 июля.
Поставка Patriot Украине
Так, Мерц настаивает на ясности относительно того, как новые Patriot, поставленные в Украину из Европы, будут заменены США. По его словам, страны также "должны поддерживать" собственные оборонные возможности.
Канцлер Германии предположил, что в ближайшее время министры обороны договорятся о схеме замещения.
"Это не вопрос часов. Это вопрос дней, возможно, недель, прежде чем системы будут поставлены Украине", — уточнил он.
Напомним, Мерц убедил американского лидера Дональда Трампа передать оружие Украине.
А Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Трамп может закончить войну в Украине.
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