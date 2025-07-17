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Коли Україна отримає нові системи Patriot — Мерц назвав термін

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 21:25
Мерц проінформував щодо термінів поставок Patriot в Україну
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав терміни постачання систем протиповітряної оборони Patriot для України. За його словами, йдеться про найближчі тижні.

Про це пише ntv у четвер, 17 липня.

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Постачання Patriot Україні

Так, Мерц наполягає на ясності щодо того, як нові Patriot, поставлені в Україну з Європи, будуть замінені США. За його словами, країни також "повинні підтримувати" власні оборонні можливості.

Канцлер Німеччини припустив, що найближчим часом міністри оборони домовляться про схему заміщення.

"Це не питання годин. Це питання днів, можливо, тижнів, перш ніж системи будуть поставлені Україні", — уточнив він.

Нагадаємо, Мерц переконав американського лідера Дональда Трампа передати зброю Україні.

А Президент України Володимир Зеленський вважає, що Трамп може закінчити війну в Україні.

Німеччина Дональд Трамп військова допомога ППО війна в Україні Фрідріх Мерц
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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