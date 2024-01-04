Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Когда будет снято эмбарго на украинское зерно — в правительстве Польши ответили arrow

Когда будет снято эмбарго на украинское зерно — в правительстве Польши ответили

4 января 2024 16:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Когда будет снято эмбарго на украинское зерно — в правительстве Польши ответили
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Фото: Twitter
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В польском правительстве рассказали, когда будет снято эмбарго на экспорт украинского зерна в Польшу. Там заявили, что оно будет бессрочным, пока его не отменят.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский в Twitter.

Читайте также:

Когда отменят эмбарго на украинское зерно

"Кордоны не откроются, эмбарго на украинскую продукцию бессрочное — пока его не снимут. Я поддерживаю требования Rolnicza 12, которые, однако, должны быть адаптированы к действующему законодательству в Польше, включая законодательство ЕС", — сказал политик на пресс-конференции после встречи с представителями Всепольской ассоциации профсоюзов фермеров и сельскохозяйственных организаций.

Также он отметил необходимость проведения важных переговоров с митингующими фермерами, чтобы можно было наработать важные решения.

Когда будет снято эмбарго на украинское зерно, в правительстве Польши ответили
Заявление Секерского. Источник: Twiiter

"Однако юридическое санкционирование всех требований требует времени. Нет оснований полагать, что то, что я обещал, не будет выполнено", — резюмировал Секерский.

Напомним, что сегодня польские фермеры снова начали протестную акцию на контрольно-пропускном пункте "Шегини-Медика". С утра они приступили к блокированию проезда на этом КПП.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением о ситуации на польско-украинской границе. Он сказал, что сделает все, чтобы убедить польских перевозчиков перестать блокировать пропуск грузовиков на границе с Украиной.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме