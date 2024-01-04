Когда будет снято эмбарго на украинское зерно — в правительстве Польши ответили

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Фото: Twitter

В польском правительстве рассказали, когда будет снято эмбарго на экспорт украинского зерна в Польшу. Там заявили, что оно будет бессрочным, пока его не отменят.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский в Twitter.

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"Кордоны не откроются, эмбарго на украинскую продукцию бессрочное — пока его не снимут. Я поддерживаю требования Rolnicza 12, которые, однако, должны быть адаптированы к действующему законодательству в Польше, включая законодательство ЕС", — сказал политик на пресс-конференции после встречи с представителями Всепольской ассоциации профсоюзов фермеров и сельскохозяйственных организаций.

Также он отметил необходимость проведения важных переговоров с митингующими фермерами, чтобы можно было наработать важные решения.

Заявление Секерского. Источник: Twiiter

"Однако юридическое санкционирование всех требований требует времени. Нет оснований полагать, что то, что я обещал, не будет выполнено", — резюмировал Секерский.

Напомним, что сегодня польские фермеры снова начали протестную акцию на контрольно-пропускном пункте "Шегини-Медика". С утра они приступили к блокированию проезда на этом КПП.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением о ситуации на польско-украинской границе. Он сказал, что сделает все, чтобы убедить польских перевозчиков перестать блокировать пропуск грузовиков на границе с Украиной.