Поляки знову заблокували КПП Шегіні-Медика - деталі

Вантажівки на кордоні із Польщею. Фото: Суспільне Львів

Польські фермери знову розпочали протестну акцію на контрольно-пропускному пункті "Шегині — Медика". З ранку 4 січня вони розпочали блокування проїзду на цьому КПП.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

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Згідно з наданими даними, Роман Кондрув, який очолює протестувальників, оголосив, що дозволятиметься проїзд лише трьох вантажних автомобілів на годину.

При цьому гуманітарні вантажі та транспортні засоби, які перевозять товари, що швидко псуються, пропускатимуться без затримок. Приватні легкові автомобілі та автобуси зможуть перетинати кордон без змін.

Очікується, що протест триватиме до 3 лютого.

Протести польських перевізників — передісторія

6 листопада польські вантажоперевізники розпочали акцію протесту, обмежуючи рух транспорту на кордоні у таких пунктах, як "Краківець-Корчева", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

23 листопада до протестів на прикордонних пунктах приєдналися польські аграрії, які виступають на пункті "Шегині — Медика".

11 грудня польські вантажоперевізники припинили свої акції на кордоні "Ягодин — Дорогуськ". Робота митниці відновилася у звичайному режимі, і пропуск вантажівок було відновлено в обох напрямках.

Того ж дня біля кордону стався інцидент із польською вантажівкою, яка знову блокувала дорогу. Після втручання польських правоохоронних органів вантажівку було видалено з дороги.

18 грудня польські вантажоперевізники знову ініціювали блокування руху вантажівок на міжнародному контрольно-пропускному пункті "Ягодин — Дорогуськ".

Нагадаємо, що внаслідок посилення контрольних заходів на кордоні України утворилися значні черги. Так, на різних пунктах пропуску люди чекали свою чергу понад добу в деяких випадках.

Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, чи законно утримувати людей понад добу на кордоні.