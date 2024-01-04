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Польские фермеры снова заблокировали КПП "Шегини-Медика", — СМИ

4 января 2024 10:19
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Поляки снова заблокировали КПП Шегини-Медика - детали
Грузовики на границе с Польшей. Фото: Суспільне Львів
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Польские фермеры вновь начали протестную акцию на контрольно-пропускном пункте "Шегини-Медика". С утра 4 января они приступили к блокированию проезда на данном КПП.

Об этом сообщает корреспондент Суспільного.

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Согласно предоставленным данным, Роман Кондрув, возглавляющий протестующих, объявил, что будет разрешаться проезд лишь трех грузовых автомобилей в час. 

При этом гуманитарные грузы и транспортные средства, перевозящие скоропортящиеся товары, будут пропускаться без задержек. Частные легковые автомобили и автобусы смогут пересекать границу без изменений.

Ожидается, что протест продлится до 3 февраля.

Протесты польских перевозчиков — предыстория

  • 6 ноября польские грузоперевозчики начали акцию протеста, ограничивая движение транспорта на границе в таких пунктах, как "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное".
  • 23 ноября к протестам на пограничных пунктах присоединились польские аграрии, выступающие на пункте "Шегини - Медика".
  • 11 декабря польские грузоперевозчики прекратили свои акции на границе в "Ягодин - Дорогуск". Работа таможни возобновилась в обычном режиме, и пропуск грузовиков был восстановлен в обоих направлениях.
  • В тот же день у границы произошел инцидент с польским грузовиком, который вновь блокировал дорогу. После вмешательства польских правоохранительных органов грузовик был удален с дороги.
  • 18 декабря польские грузоперевозчики вновь инициировали блокировку движения грузовиков на международном контрольно-пропускном пункте "Ягодин-Дорогуск".

Напомним, что в результате усиления контрольных мероприятий на границе Украины образовались значительные очереди. Так, на разных пунктах пропуска люди ждали в свою очередь более суток в некоторых случаях.

В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, законно ли это удерживать людей более суток на границе.

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