Коли буде знято ембарго на українське зерно — в уряді Польщі відповіли

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський. Фото: Twitter

В польському уряді розповіли, коли буде зняте ембарго на експорт українського зерна до Польщі. Там заявили, що воно буде безстроковим, доки його не скасують.

Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський у Twitter.

Читайте також:

Коли скасують ембарго на українське зерно

"Кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове — доки його не знімуть. Я підтримую вимоги Rolnicza 12, які, однак, має бути адаптовано до чинного законодавства в Польщі, включно із законодавством ЄС", — сказав політик на пресконференції після зустрічі з представниками Всепольської асоціації профспілок фермерів і сільськогосподарських організацій.

Також він наголосив на необхідності проведення важливих переговорів зі мітингуючими фермерами, аби можна було напрацювати важливі рішення.

Заява Секерського. Джерело: Twiiter

"Однак юридичне санкціонування всіх вимог потребує часу. Немає підстав вважати, що те, що я обіцяв, не буде виконано", — резюмував Секерський.

Нагадаємо, що сьогодні польські фермери знову розпочали протестну акцію на контрольно-пропускному пункті "Шегині — Медика". З ранку вони розпочали блокування проїзду на цьому КПП.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із заявою щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Він каже, що зробить усе, щоб переконати польських перевізників перестати блокувати пропуск вантажівок на кордоні з Україною.