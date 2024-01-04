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Блокада на кордоні з Україною — Туск планує тиснути на польських перевізників

4 січня 2024 04:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Прем'єр Польщі Дональд Туск виступив із заявою щодо ситуації на польсько-українському кордоні - що сказав
Прем'єр Польщі Дональд Туск. Фото: East News
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Прем'єр Польщі Дональд Туск виступив із заявою щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Він каже, що зробить усе, щоб переконати польських перевізників перестати блокувати пропуск вантажівок на кордоні з Україною.

Про це Туск сказав під час пресконференції.

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За словами Туска, він звернувся з проханням до польського міністра інфраструктури Даріуша Клімчака представити йому перспективи вирішення блокади кордону з Україною, яку продовжують польські перевізники.

"Я переконуватиму польських перевізників, щоб вони не використовували блокаду як метод захисту своїх інтересів", — додав прем'єр.

Крім того, він планує дізнатися, чи почнуть знову страйк на одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною, незважаючи на домовленості з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським призупинити блокаду.

"Я очікую дізнатися, чому довіра (між міністром та фермерами - ред.) була настільки короткочасною", — уточнив Туск.

Він додав, що блокада кордону перевізниками та аграріями не допомагає польському уряду вирішувати їхні проблеми в умовах ракетних ударів РФ по Україні.

"При зупинці блокади кордону аргументи Польщі краще почують в Україні та ЄС", — резюмував він.

Додамо, польський міністр сільського господарства і розвитку села Чеслав Секерський заявив, що заборона на ввезення зерна з України триватиме до розробки нових правил на рівні Європейського союзу. За його словами, наразі блокада повинна бути.

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