Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Блокада на границе с Украиной — Туск планирует давить на польских перевозчиков arrow

Блокада на границе с Украиной — Туск планирует давить на польских перевозчиков

4 января 2024 04:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Премьер Польши Дональд Туск выступил с заявлением по поводу ситуации на польско-украинской границе - что сказал
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: East News
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Премьер Польши Дональд Туск выступил с заявлением о ситуации на польско-украинской границе. Он говорит, что сделает все, чтобы убедить польских перевозчиков перестать блокировать пропуск грузовиков на границе с Украиной.

Об этом Туск сказал во время пресс-конференции.

Читайте также:

Туск обещает разобраться в ситуации на границе

По словам Туска, он обратился с просьбой к польскому министру инфраструктуры Дариушу Климчака представить ему перспективы решения блокады границы с Украиной, которую продолжают польские перевозчики.

"Я буду убеждать польских перевозчиков, чтобы они не использовали блокаду как метод защиты своих интересов", — добавил премьер.

Кроме того, он планирует узнать, начнут ли снова забастовку на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной, несмотря на договоренности с министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским приостановить блокаду.

"Я ожидаю узнать, почему доверие (между министром и фермерами - ред.) было столь кратковременным" , — уточнил Туск.

Он добавил, что блокада границы перевозчиками и аграриями не помогает польскому правительству решать проблемы в условиях ракетных ударов РФ по Украине.

"При остановке блокады границы аргументы Польши лучше услышат в Украине и ЕС", — резюмировал он.

Польский министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский заявил, что с аборона на ввоз зерна из Украины будет продолжаться до разработки новых правил на уровне Европейского союза. По его словам, пока блокада должна быть.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме