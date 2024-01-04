Премьер Польши Дональд Туск выступил с заявлением по поводу ситуации на польско-украинской границе - что сказал

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: East News

Премьер Польши Дональд Туск выступил с заявлением о ситуации на польско-украинской границе. Он говорит, что сделает все, чтобы убедить польских перевозчиков перестать блокировать пропуск грузовиков на границе с Украиной.

Об этом Туск сказал во время пресс-конференции.

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По словам Туска, он обратился с просьбой к польскому министру инфраструктуры Дариушу Климчака представить ему перспективы решения блокады границы с Украиной, которую продолжают польские перевозчики.

"Я буду убеждать польских перевозчиков, чтобы они не использовали блокаду как метод защиты своих интересов", — добавил премьер.

Кроме того, он планирует узнать, начнут ли снова забастовку на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной, несмотря на договоренности с министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским приостановить блокаду.

"Я ожидаю узнать, почему доверие (между министром и фермерами - ред.) было столь кратковременным" , — уточнил Туск.

Он добавил, что блокада границы перевозчиками и аграриями не помогает польскому правительству решать проблемы в условиях ракетных ударов РФ по Украине.

"При остановке блокады границы аргументы Польши лучше услышат в Украине и ЕС", — резюмировал он.

Польский министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский заявил, что с аборона на ввоз зерна из Украины будет продолжаться до разработки новых правил на уровне Европейского союза. По его словам, пока блокада должна быть.