У Польщі повідомили, до якого моменту триватиме заборона на ввезення зерна з України
Польський міністр сільського господарства і розвитку села Чеслав Секерський заявив, що заборона на ввезення зерна з України триватиме до розробки нових правил на рівні Європейського союзу. За його словами, наразі блокада повинна бути.
Про це Чеслав Секерський повідомив у ефірі польського TVP Info.
Заборона на ввезення зерна з України
"Ми повинні зберегти блокаду доти, доки не буде досягнуто домовленостей про її заміну", — наголосив Секерський.
Він вважає, що хорошим рішенням було б запровадити ліцензування транспортних перевезень, використовуючи при цьому транзитні маршрути за межами Польщі.
Нагадаємо, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що після вступу України до Євросоюзу потрібно закрити аграрний ринок Польщі для товарів з України. Блокаду постачань він запропонував запровадити на 20 років.
Також ми писали, що в Укрзалізниці побудували свій перший зерновоз, який пристосований для перевезення вантажів по Україні та залізницями 1435 країн Євросоюзу. Більшість комплектуючих і матеріалів в поїзді — вітчизняного виробництва.
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