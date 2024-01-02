У Польщі повідомили, до якого моменту триватиме заборона на ввезення зерна з України

Міністр сільського господарства і розвитку села Чеслав Секерський. Фото: twitter.com/MRiRW_GOV_PL

Польський міністр сільського господарства і розвитку села Чеслав Секерський заявив, що заборона на ввезення зерна з України триватиме до розробки нових правил на рівні Європейського союзу. За його словами, наразі блокада повинна бути.

Про це Чеслав Секерський повідомив у ефірі польського TVP Info.

Читайте також:

Заборона на ввезення зерна з України

"Ми повинні зберегти блокаду доти, доки не буде досягнуто домовленостей про її заміну", — наголосив Секерський.

Він вважає, що хорошим рішенням було б запровадити ліцензування транспортних перевезень, використовуючи при цьому транзитні маршрути за межами Польщі.

Допис зі словами Секерського. Фото: скриншот

Нагадаємо, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що після вступу України до Євросоюзу потрібно закрити аграрний ринок Польщі для товарів з України. Блокаду постачань він запропонував запровадити на 20 років.

Також ми писали, що в Укрзалізниці побудували свій перший зерновоз, який пристосований для перевезення вантажів по Україні та залізницями 1435 країн Євросоюзу. Більшість комплектуючих і матеріалів в поїзді — вітчизняного виробництва.