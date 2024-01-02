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У Польщі повідомили, до якого моменту триватиме заборона на ввезення зерна з України

2 січня 2024 23:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Польщі повідомили, до якого моменту триватиме заборона на ввезення зерна з України
Міністр сільського господарства і розвитку села Чеслав Секерський. Фото: twitter.com/MRiRW_GOV_PL
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Польський міністр сільського господарства і розвитку села Чеслав Секерський заявив, що заборона на ввезення зерна з України триватиме до розробки нових правил на рівні Європейського союзу. За його словами, наразі блокада повинна бути.

Про це Чеслав Секерський повідомив у ефірі польського TVP Info.

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Заборона на ввезення зерна з України

"Ми повинні зберегти блокаду доти, доки не буде досягнуто домовленостей про її заміну", — наголосив Секерський.

Він вважає, що хорошим рішенням було б запровадити ліцензування транспортних перевезень, використовуючи при цьому транзитні маршрути за межами Польщі.

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Допис зі словами Секерського. Фото: скриншот

Нагадаємо, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що після вступу України до Євросоюзу потрібно закрити аграрний ринок Польщі для товарів з України. Блокаду постачань він запропонував запровадити на 20 років.

Також ми писали, що в Укрзалізниці побудували свій перший зерновоз, який пристосований для перевезення вантажів по Україні та залізницями 1435 країн Євросоюзу. Більшість комплектуючих і матеріалів в поїзді  — вітчизняного виробництва.

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