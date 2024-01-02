В Польше сообщили, до какого момента будет продолжаться запрет на ввоз зерна из Украины

Министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский. Фото: twitter.com/MRiRW_GOV_PL

Польский министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский заявил, что запрет на ввоз зерна из Украины будет продолжаться до разработки новых правил на уровне Европейского союза. По его словам, пока блокада должна быть.

Об этом Чеслав Секерский сообщил в эфире польского TVP Info.

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Запрет на ввоз зерна из Украины

"Мы должны сохранить блокаду до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о ее замене", — подчеркнул Секерский.

Он считает, что хорошим решением было бы ввести лицензирование транспортных перевозок, используя транзитные маршруты за пределами Польши.

Пост со словами Секерского. Фото: скриншот

Напомним, замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что после вступления Украины в Евросоюз нужно закрыть аграрный рынок Польши для товаров из Украины. Блокаду поставок он предложил ввести на 20 лет.

Также мы писали, что в Укрзализныце построили свой первый зерновоз, приспособленный для перевозки грузов по Украине и железными дорогами 1435 стран Евросоюза. Большинство комплектующих и материалов в поезде — отечественного производства.