Книги и фильмы: в Полтаве запретят русскоязычный контент

В Полтаве приняли решение об ограничении публичного использования русскоязычного культурного продукта. Речь идет о запрете его распространения в общественных пространствах города, в частности в учреждениях образования, культуры и обслуживания. В горсовете объясняют это необходимостью защиты украинского информационного пространства и поддержки национальной идентичности.

Депутаты Полтавского городского совета поддержали решение, которое предусматривает запрет использования русскоязычного контента в публичной среде.

Документ разработан с учетом необходимости противодействия влияниям государства-агрессора, которые, по словам авторов инициативы, направлены на ослабление украинского культурного и информационного поля.

В решении отмечается, что подобные ограничения являются частью политики по укреплению национальной идентичности и сохранению культурного наследия Украины. Они призваны поддержать украинский язык и культуру в условиях продолжающихся вызовов безопасности.

Согласно принятому документу, ограничения будут действовать в ряде публичных пространств — в частности в общественном транспорте, заведениях общественного питания, культурных учреждениях, торговых площадках и других местах массового пребывания людей.

Под запрет попадает публичное использование русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, а также других культурно-образовательных мероприятий, если они выполняются на русском языке.

Новини.LIVE информировали, что по состоянию на апрель 2026 года около 71% украинцев регулярно потребляют русскоязычный контент. Об этом сообщила вице-премьер и министр культуры Украины Татьяна Бережная. Среди причин называют недостаток украинской альтернативы и влияние алгоритмов соцсетей.

Новини.LIVE также сообщали, что Премьер-министр Юлия Свириденко поручила проработать вопрос возможного запрета русскоязычных версий сайтов в Украине в ответ на петицию. Причиной называют риски русификации украинского интернет-пространства из-за алгоритмов поисковых систем и развития искусственного интеллекта.