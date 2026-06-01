Книги та фільми: у Полтаві заборони російськомовний контент

Місто Полтава. Фото: travel-guide.in.ua

У Полтаві ухвалили рішення про обмеження публічного використання російськомовного культурного продукту. Йдеться про заборону його поширення у громадських просторах міста, зокрема в закладах освіти, культури та обслуговування. У міськраді пояснюють це необхідністю захисту українського інформаційного простору та підтримки національної ідентичності.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення на сайті Уповноваженого із захисту державної мови у понеділок, 1 червня.

У Полтаві заборонили російськомовний культурний продукт

Депутати Полтавської міської ради підтримали рішення, яке передбачає заборону використання російськомовного контенту в публічному середовищі.

Документ розроблено з урахуванням потреби протидії впливам держави-агресора, які, за словами авторів ініціативи, спрямовані на послаблення українського культурного та інформаційного поля.

У рішенні наголошується, що подібні обмеження є частиною політики зі зміцнення національної ідентичності та збереження культурної спадщини України. Вони покликані підтримати українську мову та культуру в умовах триваючих безпекових викликів.

Читайте також:

Згідно з ухваленим документом, обмеження діятимуть у низці публічних просторів — зокрема у громадському транспорті, закладах громадського харчування, культурних установах, торгівельних майданчиках та інших місцях масового перебування людей.

Під заборону потрапляє публічне використання російськомовних книг, музичних творів, фільмів, театральних постановок, концертних програм, а також інших культурно-освітніх заходів, якщо вони виконуються російською мовою.

Скриншот повідомлення Уповноваженого із захисту державної мови/Facebook

Новини.LIVE інформували, що станом на квітень 2026 року близько 71% українців регулярно споживають російськомовний контент. Про це повідомила віцепрем’єрка та міністерка культури України Тетяна Бережна. Серед причин називають нестачу української альтернативи та вплив алгоритмів соцмереж.

Новини.LIVE також повідомляли, що Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко доручила опрацювати питання можливої заборони російськомовних версій сайтів в Україні у відповідь на петицію. Причиною називають ризики русифікації українського інтернет-простору через алгоритми пошукових систем і розвиток штучного інтелекту.