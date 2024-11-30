Ермак заявил, что КНДР поставляет России ракеты с западными деталями

КНДР передает ракеты России с западными деталями, — Ермак
Россияне получают от КНДР баллистические ракеты KN23. В этом оружии есть западные детали и Украина постоянно говорит об этом партнерам.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram в субботу, 30 ноября.
КНДР поставляет России баллистические ракеты
По словам Ермака, баллистические ракеты, поставляемые в Россию КНДР, являются одними из главных средств террора украинцев. Ими россияне бьют по жилым домам, в том числе попадали по высотке в Киеве. Тогда погибли четыре человека.
"Сейчас КНДР передала 100 ракет, будет передаваться еще. Этими ракетами Россия убивает украинцев, КНДР оттачивает их эффективность для возможного использования на Корейском полуострове в будущем", — отметил Ермак.
Он также подчеркнул, что так же КНДР получает большой опыт, воюя против украинских военных. Ермак отметил, что необходимо ужесточить экспортный контроль и санкции.
"Демократиям следует включиться, потому что сегодня создаются все условия для применения в будущем иранского, российского и кндровского оружия против демократического мира", — написал руководитель Офиса президента Украины.
Напомним, военный эксперт Сергей Грабский предположил, что Россия уже пожалела о том, что испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Орешник" против Украины. Мол, это имело серьезные последствия для государства-агрессора.
Напомним, Украина хотела купить у Южной Кореи оружие. С этим вопросом страну посетил министр обороны Рустем Умеров, однако Украина получила отказ.
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