Ермак заявил, что КНДР поставляет России ракеты с западными деталями

Андрей Ермак. Фото: Офис президента

Россияне получают от КНДР баллистические ракеты KN23. В этом оружии есть западные детали и Украина постоянно говорит об этом партнерам.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram в субботу, 30 ноября.

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По словам Ермака, баллистические ракеты, поставляемые в Россию КНДР, являются одними из главных средств террора украинцев. Ими россияне бьют по жилым домам, в том числе попадали по высотке в Киеве. Тогда погибли четыре человека.

"Сейчас КНДР передала 100 ракет, будет передаваться еще. Этими ракетами Россия убивает украинцев, КНДР оттачивает их эффективность для возможного использования на Корейском полуострове в будущем", — отметил Ермак.

Сообщение Андрея Ермака о ракетах КНДР. Фото: скриншот

Он также подчеркнул, что так же КНДР получает большой опыт, воюя против украинских военных. Ермак отметил, что необходимо ужесточить экспортный контроль и санкции.

"Демократиям следует включиться, потому что сегодня создаются все условия для применения в будущем иранского, российского и кндровского оружия против демократического мира", — написал руководитель Офиса президента Украины.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский предположил, что Россия уже пожалела о том, что испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Орешник" против Украины. Мол, это имело серьезные последствия для государства-агрессора.

Напомним, Украина хотела купить у Южной Кореи оружие. С этим вопросом страну посетил министр обороны Рустем Умеров, однако Украина получила отказ.