Росія зіштовхнулася з наслідками використання Орєшніка

Запуск балістичної ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що Росія вже пошкодувала про те, що випробувала міжконтинентальну балістичну ракету "Орєшнік" проти України. Це мало серйозні наслідки для держави-агресора.

Таку думку Грабський висловив в ефірі каналу "Ми-Україна" у четвер, 28 листопада.

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"Після запуску цієї ракети ми спостерігали риси прокидання західної суспільної думки, що призвело до моментального прийняття санкцій щодо тіньового флоту РФ, що призвело до обвалу акцій "Газпрому", санкцій проти основного банку РФ, який здійснює платежі у газовій сфері, і пожвавлення переговорів щодо 15 пакету санкцій", — пояснив Грабський.

Такий чином, на думку експерта, зухвале використання державою-агресором міжконтинентальної балістичної ракети мало для неї більше негативних наслідків, ніж позитивних.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський повідомив, що ракета, якою Росія сьогодні вночі била по Дніпру, має всі ознаки нової зброї — російської міжконтинентальної балістичної ракети. Голова держави сказав, що зараз тривають експертизи.

Також Новини.LIVE писали про наслідки удару по Дніпру. Через ворожий обстріл постраждали двоє людей.