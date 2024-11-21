США не припинять підтримувати Україну після удару по Дніпру міжконтинентальною ракетою

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. Фото: скриншот

У Білому домі повідомили, що пуск російської міжконтинентальної ракети по Дніпру не матиме стримувального впливу на політику Сполучених Штатів щодо України. Вони й надалі підтримуватимуть Україну у її боротьбі проти загарбників.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр у четвер, 21 листопада.

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"Ми будемо продовжувати бути з Україною", — додала вона.

Жан-П’єр нагадала, що президент США Джо Байден ще у вересні заявляв про плани нарощувати військову допомогу Україні для оборони від російських загарбників.

"Вчора ми зробили оголошення про наступну допомогу, яку ми надаємо, і ми збираємось продовжувати робити це, нарощувати цю допомогу", — запевнила Жан-П'єр.

Вона також повідомила, що США хочуть переконатись, що українці мають все необхідне на полі бою, щоб протистояти наступальним діям росіян.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський повідомив, що ракета, якою Росія сьогодні вночі била по Дніпру, має всі ознаки нової зброї — російської міжконтинентальної балістичної ракети. Голова держави сказав, що зараз тривають експертизи.

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