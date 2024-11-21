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В США рассказали, повлияет ли удар по Днепру на помощь Украине

21 ноября 2024 23:31
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
США не перестанут поддерживать Украину после удара по Днепру межконтинентальной ракетой
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Белом доме сообщили, что пуск российской межконтинентальной ракеты по Днепру не окажет сдерживающего влияния на политику Соединенных Штатов в отношении Украины. Они и дальше будут поддерживать Украину в ее борьбе против захватчиков.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг, 21 ноября.

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"Мы будем продолжать быть с Украиной", — добавила она.

Жан-Пьер напомнила, что президент США Джо Байден еще в сентябре заявлял о планах наращивания военной помощи Украине для обороны от российских захватчиков.

"Вчера мы сделали объявление о следующей помощи, которую мы оказываем, и мы собираемся продолжать это делать, наращивать эту помощь", — заверила Жан-Пьер.

Она также сообщила, что США хотят убедиться, что у украинцев есть все необходимое на поле боя, чтобы противостоять наступательным действиям россиян.

Ранее мы сообщали, что Зеленский сообщил, что ракета, по которой Россия сегодня ночью била по Днепру, имеет все признаки нового оружия — российской межконтинентальной баллистической ракеты. Глава государства сказал, что сейчас продолжаются экспертизы.

Также Новини.LIVE писали о последствиях удара по Днепру. Из-за вражеских обстрелов пострадали два человека.

США военная помощь Украина война в Украине ракетный удар

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