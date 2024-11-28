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Эксперт рассказал о последствиях для России от удара "Орешинком"

28 ноября 2024 11:23
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Россия столкнулась с последствиями использования Орешника
Запуск баллистической ракеты. Фото иллюстративный: росСМИ
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что Россия уже пожалела о том, что испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Орешник" против Украины. Это имело серьезные последствия для государства-агрессора.

Такое мнение Грабский высказал в эфире канала "Мы-Украина" в четверг, 28 ноября.

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"После запуска этой ракеты мы наблюдали черты пробуждения западного общественного мнения, что привело к моментальному принятию санкций в отношении теневого флота РФ, что привело к обвалу акций "Газпрома", санкциям против основного банка РФ, осуществляющего платежи в газовой сфере, и оживлению переговоров по 15 пакетов санкций", — пояснил Грабский.

Таким образом, по мнению эксперта, дерзкое использование государством-агрессором межконтинентальной баллистической ракеты имело для него больше негативных последствий, чем положительных.

Ранее мы сообщали, что Зеленский сообщил, что ракета, по которой Россия сегодня ночью била по Днепру, имеет все признаки нового оружия — российской межконтинентальной баллистической ракеты. Глава государства сказал, что сейчас продолжаются экспертизы.

Также Новини.LIVE писали о последствиях удара по Днепру. Из-за вражеских обстрелов пострадали два человека.

санкции против России Украина война в Украине Россия ракетный удар

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