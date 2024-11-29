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Британська розвідка пояснила, чому РФ вдарила ракетою "Орєшнік"

29 листопада 2024 15:12
Ольга Антоновська - редактор
Удар по Україні ракетою "Орєшнік" — в Британії назвали причину
Ракетний комплекс РС-26 "Рубеж". Фото: росЗМІ
Ольга Антоновська - редактор

Британська розвідка вважає, що Росія запустила експериментальну ракету "Орєшнік" по Україні, аби надіслати стратегічне повідомлення. Це сталося через дозвіл, який отримав Київ щодо далекобійних ударів вглиб Росії.

Про це йдеться у розвідувальному огляді, який опублікувало Міноборони Британії у п'ятницю, 29 листопада.

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У Міноборони Британії зазначили, що в лютому 2019 року Росія оголосила про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Він забороняв виробництво цих ракет, однак, як припускають у міністерстві, розробка "Орєшніка" майже напевно відбулася до цього. 

"Система з високою ймовірністю є варіантом балістичної ракети "Рубєж" РС-26, яка вперше була випробувана у 2011 році, йдеться в огляді. Застосування цієї експериментальної системи проти України майже напевно мало на меті стратегічне послання після того, як Україна запустила західні ракети в Росію", — йдеться у повідомленні. 

Чому Росія вдарила по Україні "Орешніком"
Повідомлення Міноборони Британії про удар ракетою "Орешнік". Фото: скриншот

В Міноборони Британії також зазначили, що Росія, найімовірніше, має лише кілька ракет "Орєшнік", які ще тільки запустить у серійне виробництво. Також припустили, що ця ракета, швидше за все, буде набагато дорожчою, ніж інші ракети, які Росія зараз використовує проти України.

Нагадаємо, США офіційно підтвердили дозвіл для України застосувати балістичні ракети ATACMS для ударів по Росії. ЗСУ влучили по цілях у Курській області.

НАТО закликало надати Україні ракети середньої дальності від 1000 до 5500 км. Для цього Альянс ухвалив відповідну резолюцію.

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