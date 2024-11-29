Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Разведка Британии объяснила, почему РФ ударила ракетой "Орешник" arrow

Разведка Британии объяснила, почему РФ ударила ракетой "Орешник"

29 ноября 2024 15:12
Ольга Антоновская - редактор
Удар по Украине ракетой "Орешник" — в Британии назвали причину
Ракетный комплекс РС-26 "Рубеж". Фото: росСМИ
Ольга Антоновская - редактор

Британская разведка считает, что Россия запустила экспериментальную ракету "Орешник" по Украине для отправки стратегического сообщения. Это произошло из-за разрешения, которое получил Киев по дальнобойным ударам вглубь России.

Об этом говорится в разведывательном обзоре, опубликованном Минобороны Британии в пятницу, 29 ноября.

Читайте также:

Почему Россия ударила по Украине ракетой "Орешник"

В Минобороны Великобритании отметили, что в феврале 2019 года Россия объявила о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Он запрещал производство этих ракет, однако, как предполагают в министерстве, разработка "Орешника" почти наверняка произошла до этого.

"Система с высокой вероятностью является вариантом баллистической ракеты "Рубеж" РС-26, которая впервые была испытана в 2011 году, говорится в обзоре. Применение этой экспериментальной системы против Украины почти наверняка преследовало стратегическое послание после того, как Украина запустила западные ракеты в Россию", — говорится в сообщении.

Почему Россия ударила по Украине "Орешником"
Сообщение Минобороны Британии об ударе ракетой "Орешник". Фото: скриншот

В Минобороны Британии также отметили, что у России, скорее всего, есть всего несколько ракет "Орешник", которые еще только запустит в серийное производство. Также предположили, что эта ракета, скорее всего, будет гораздо дороже других ракет, которые Россия сейчас использует против Украины.

Напомним, США официально подтвердили разрешение для Украины применить баллистические ракеты ATACMS для ударов по России. ВСУ попали по целям в Курской области.

НАТО призвало предоставить Украине ракеты средней дальности от 1 000 до 5 500 км. Для этого Альянс принял соответствующую резолюцию.

разведка ракета Великобритания война в Украине війна ракетный удар

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:09 Праздник приближается — где на Одесчине установят елки

15:56 Украину накрыл антициклон — погода на завтра от Наталки Диденко

15:46 Шмыгаль сделал неутешительное заявление о ситуации со светом

15:43 НБУ проведет эксперимент — к чему готовиться украинцам

15:25 Как военному забрать удостоверение УБД если он не может ходить

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

15:24 Новый год в Харькове — будут ли в городе празднование

15:22 РФ стоит за масштабной диверсией в Европе, — разведка Британии

15:13 Отключения воды в Одессе — кому стоит подготовиться

15:12 Разведка Британии объяснила, почему РФ ударила ракетой "Орешник"

15:10 Рубль пошел ко дну — как власть довела россиян до пропасти

16:09 Праздник приближается — где на Одесчине установят елки

15:56 Украину накрыл антициклон — погода на завтра от Наталки Диденко

15:46 Шмыгаль сделал неутешительное заявление о ситуации со светом

15:43 НБУ проведет эксперимент — к чему готовиться украинцам

15:25 Как военному забрать удостоверение УБД если он не может ходить

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

15:24 Новый год в Харькове — будут ли в городе празднование

15:22 РФ стоит за масштабной диверсией в Европе, — разведка Британии

15:13 Отключения воды в Одессе — кому стоит подготовиться

15:12 Разведка Британии объяснила, почему РФ ударила ракетой "Орешник"

15:10 Рубль пошел ко дну — как власть довела россиян до пропасти

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024
Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году