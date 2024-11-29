Удар по Украине ракетой "Орешник" — в Британии назвали причину

Ракетный комплекс РС-26 "Рубеж". Фото: росСМИ

Британская разведка считает, что Россия запустила экспериментальную ракету "Орешник" по Украине для отправки стратегического сообщения. Это произошло из-за разрешения, которое получил Киев по дальнобойным ударам вглубь России.

Об этом говорится в разведывательном обзоре, опубликованном Минобороны Британии в пятницу, 29 ноября.

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В Минобороны Великобритании отметили, что в феврале 2019 года Россия объявила о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Он запрещал производство этих ракет, однако, как предполагают в министерстве, разработка "Орешника" почти наверняка произошла до этого.

"Система с высокой вероятностью является вариантом баллистической ракеты "Рубеж" РС-26, которая впервые была испытана в 2011 году, говорится в обзоре. Применение этой экспериментальной системы против Украины почти наверняка преследовало стратегическое послание после того, как Украина запустила западные ракеты в Россию", — говорится в сообщении.

Сообщение Минобороны Британии об ударе ракетой "Орешник". Фото: скриншот

В Минобороны Британии также отметили, что у России, скорее всего, есть всего несколько ракет "Орешник", которые еще только запустит в серийное производство. Также предположили, что эта ракета, скорее всего, будет гораздо дороже других ракет, которые Россия сейчас использует против Украины.

Напомним, США официально подтвердили разрешение для Украины применить баллистические ракеты ATACMS для ударов по России. ВСУ попали по целям в Курской области.

НАТО призвало предоставить Украине ракеты средней дальности от 1 000 до 5 500 км. Для этого Альянс принял соответствующую резолюцию.