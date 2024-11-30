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КНДР передає ракети Росії із західними деталями, — Єрмак

30 листопада 2024 15:02
Ольга Антоновська - редактор
Єрмак заявив, що КНДР постачає Росії ракети із західними деталями
Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни отримують від КНДР балістичні ракети KN23. У цій зброї є західні деталі, й Україна постійно говорить про це партнерам.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в Telegram у суботу, 30 листопада.

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За словами Єрмака, балістичні ракети, які постачає Росії КНДР, є одними з головних засобів терору цивільних українців. Ними росіяни б'ють по житлових будинках, зокрема, влучали по висотці в Києві. Тоді загинули четверо людей. 

"Зараз КНДР передала 100 ракет, буде передавати ще. Цими ракетами Росія вбиває українців, КНДР відточує їх ефективність для можливого використання на Корейському півострові в майбутньому", — зазначив Єрмак. 

Ракети КНДР
Допис Андрія Єрмака про ракети КНДР. Фото: скриншот

Він також наголосив, що так само КНДР здобуває великий досвід, воюючи проти українських військових. Єрмак зазначив, що необхідно посилити експортний контроль та санкції.

"Демократіям варто включитися, бо сьогодні створюються всі умови для застосування в майбутньому іранської, російської та кндрівської зброї проти демократичного світу", — написав керівник Офісу президента України.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський припустив, що Росія вже пошкодувала про те, що випробувала міжконтинентальну балістичну ракету "Орєшнік" проти України. Мовляв, це мало серйозні наслідки для держави-агресора.

Нагадаємо, Україна хотіла купити в Південної Кореї зброю. З цим питанням країну відвідав міністр оборони Рустем Умєров, однак Україна отримала відмову.

зброя Андрій Єрмак КНДР ракети війна в Україні балістична атака

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