Україна
Клименко прокомментировал скандал с бронированием блогера Петрова

Клименко прокомментировал скандал с бронированием блогера Петрова

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 14:59
Обращался ли блогер Петров в ТЦК — объяснение Клименко
Игорь Клименко. Фото: МВД

Политтехнолог Владимир Петров провел все необходимые согласования с Территориальным центром комплектования. Поэтому у правоохранительных органов нет оснований для его задержания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра внутренних дел Игоря Клименко во время заседания Верховной Рады во вторник, 10 марта.

Читайте также:

Скандал с бронированием Петрова — Клименко прокомментировал

"Могу сказать, что лицо, которое упоминали в контексте моего сегодняшнего выступления (Петров ред.), с ТЦК уже контактировало. А на вопрос, почему полиция не задерживает, есть логичный ответ. Очевидно, что на сегодня оснований для этого нет", — сказал Клименко

Более исчерпывающую информацию министр отказался предоставлять, поскольку, по его словам, реестр военнообязанных "Оберег" не относится к компетенции Министерства внутренних дел.

"Но субъекты законодательной инициативы наделены достаточными полномочиями по уточнению у компетентных органов информации как о ходе мобилизации, так и о статусе того или иного лица", — подчеркнул он.

Клименко подчеркнул, что закон должен действовать одинаково для всех, независимо от статуса, профессии или публичности.

Скандал с бронированием

Недавно в СМИ появилась информация, что политтехнолог и соведущий YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров якобы работает в Национальном военном мемориальном кладбище и имеет отсрочку от мобилизации до 21 января 2026 года.

После этого была начата служебная проверка руководства НВМК, в частности относительно возможного неправомерного предоставления бронирования.

Какие еще события сегодня были в Раде

Во время заседания Рады Клименко разъяснил, могут ли работники полиции доставлять военнообязанных в Территориальные центры комплектования. Также он рассказал, кто может составлять админпротоколы за нарушение правил мобилизации.

В целом пленарный день в парламенте сегодня оказался не продуктивным — нардепам не хватало голосов. В частности, Рада провалила закон о налоге на OLX.

блогеры мобилизация Игорь Клименко ТЦК и СП Нацполиция
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
