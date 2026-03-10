Обращался ли блогер Петров в ТЦК — объяснение Клименко

Клименко прокомментировал скандал с бронированием блогера Петрова
Политтехнолог Владимир Петров провел все необходимые согласования с Территориальным центром комплектования. Поэтому у правоохранительных органов нет оснований для его задержания.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра внутренних дел Игоря Клименко во время заседания Верховной Рады во вторник, 10 марта.
Скандал с бронированием Петрова — Клименко прокомментировал
"Могу сказать, что лицо, которое упоминали в контексте моего сегодняшнего выступления (Петров — ред.), с ТЦК уже контактировало. А на вопрос, почему полиция не задерживает, есть логичный ответ. Очевидно, что на сегодня оснований для этого нет", — сказал Клименко
Более исчерпывающую информацию министр отказался предоставлять, поскольку, по его словам, реестр военнообязанных "Оберег" не относится к компетенции Министерства внутренних дел.
"Но субъекты законодательной инициативы наделены достаточными полномочиями по уточнению у компетентных органов информации как о ходе мобилизации, так и о статусе того или иного лица", — подчеркнул он.
Клименко подчеркнул, что закон должен действовать одинаково для всех, независимо от статуса, профессии или публичности.
Скандал с бронированием
Недавно в СМИ появилась информация, что политтехнолог и соведущий YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров якобы работает в Национальном военном мемориальном кладбище и имеет отсрочку от мобилизации до 21 января 2026 года.
После этого была начата служебная проверка руководства НВМК, в частности относительно возможного неправомерного предоставления бронирования.
Какие еще события сегодня были в Раде
Во время заседания Рады Клименко разъяснил, могут ли работники полиции доставлять военнообязанных в Территориальные центры комплектования. Также он рассказал, кто может составлять админпротоколы за нарушение правил мобилизации.
В целом пленарный день в парламенте сегодня оказался не продуктивным — нардепам не хватало голосов. В частности, Рада провалила закон о налоге на OLX.
Читайте Новини.LIVE!