Головна Новини дня Клименко пояснив, чому поліція не затримала політтехнолога Петрова

Клименко пояснив, чому поліція не затримала політтехнолога Петрова

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 14:59
Блогер Петров отримав бронювання — Клименко пояснив, чому після скандалу його не затримала поліція
Ігор Клименко. Фото: МВС

Політтехнолог Володимир Петров уже контактував із Територіальним центром комплектування. Тому підстав для затримання його поліцією немає.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка під час засідання Верховної Ради у вівторок, 10 березня.

Читайте також:

Скандал із бронюванням Петрова — Клименко прокоментував

"Можу сказати, що особа, яку згадували в контексті мого сьогоднішнього виступу (Петров ред.), з ТЦК вже контактувала. А на запитання, чому поліція не затримує, є логічна відповідь. Очевидно, що на сьогодні підстав для цього немає", — сказав Клименко

Більш вичерпну інформацію міністр відмовився надавати, оскільки, за його словами, реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" не належить до компетенції Міністерства внутрішніх справ.

"Але суб'єкти законодавчої ініціативи наділені достатніми повноваженнями щодо уточнення у компетентних органів інформації як про хід мобілізації, так і про статус тієї чи іншої особи", — наголосив він.

Клименко наголосив, що закон має діяти однаково для всіх, незалежно від статусу, професії чи публічності.

Скандал із бронюванням

Нещодавно в ЗМІ з’явилась інформація, що політтехнолог і співведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров нібито працює в Національному військовому меморіальному кладовищі та має відстрочку від мобілізації до 21 січня 2026 року.

Після цього було розпочато службову перевірку керівництва НВМК, зокрема щодо можливого неправомірного надання бронювання.

Які ще події сьогодні були в Раді

Під час засідання Ради Клименко роз’яснив, чи можуть працівники поліції доставляти військовозобов’язаних до Територіальних центрів комплектування. Також він розповів, хто може складати адмінпротоколи за порушення правил мобілізації.

Загалом пленарний день в парламенті сьогодні виявився не продуктивним — нардепам не вистачало голосів. Зокрема, Рада провалила закон про податок на OLX.

блогери мобілізація Ігор Клименко ТЦК та СП Нацполіція
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
