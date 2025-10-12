Видео
Главная Новости дня Китай готов развивать стратегическое сотрудничество с КНДР — СМИ

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 18:40
Китай готов усиливать стратегическое партнерство с КНДР
Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Китай заявил о готовности развивать свои отношения с Северной Кореей для укрепления стратегического сотрудничества в международных и региональных делах. В частности, КНР и КНДР подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом информирует Reuters в воскресенье, 12 октября.

Читайте также:

Китай готов усиливать партнерство с Северной Кореей

Итак, по данным СМИ, Китай стремится углубить отношения с Северной Кореей, чтобы усилить стратегическое сотрудничество на международном и региональном уровнях.

По информации Reuters, Си Цзиньпин направил ответ лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну на письмо по случаю годовщины основания Коммунистической партии Китая.

В письме говорится о том, что Пекин и Пхеньян — "добрые соседи, добрые друзья", которые разделяют судьбу и помогают друг другу, и чья дружба становится крепче.

Кроме того, лидеры стран подготовили "план" развития отношений на встрече во время визита Кима в Китай в сентябре.

Стоит заметить, что государственное СМИ Северной Кореи сообщило, что КНР и КНДР также подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам, касающимся обеих сторон.

Напомним, что недавно генсек НАТО Марк Рютте предупредил об угрозе от поставок российских ракет Северной Корее (КНДР).

Ранее мы информировали, что лидер КНДР Ким Чен Ын сделал заявление относительно возможного диалога с Соединенными Штатами Америки.

Китай КНДР политики Северная Корея сотрудничество
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
