Китай готовий посилювати стратегічне партнерство з КНДР

Китай заявив про готовність розвивати свої відносини з Північною Кореєю для зміцнення стратегічної співпраці в міжнародних та регіональних справах. Зокрема, КНР та КНДР підписали меморандум про взаєморозуміння.

Про це інформує Reuters у неділю, 12 жовтня.

Китай готовий посилювати партнерство з Північною Кореєю

Отже, за даними ЗМІ, Китай прагне поглибити відносини з Північною Кореєю, аби посилити стратегічну співпрацю на міжнародному та регіональному рівнях.

За інформацією Reuters, Сі Цзіньпін надіслав відповідь лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину на лист з нагоди річниці заснування Комуністичної партії Китаю.

У листі йдеться про те, що Пекін і Пхеньян — "добрі сусіди, добрі друзі", які поділяють долю та допомагають один одному, і чия дружба міцнішає.

Крім того, лідери країн підготували "план" розвитку відносин на зустрічі під час візиту Кіма до Китаю у вересні.

Варто зауважити, що державне ЗМІ Північної Кореї повідомило, що КНР та КНДР також підписали меморандум про взаєморозуміння з питань, що стосуються обох сторін.

Нагадаємо, що нещодавно генсек НАТО Марк Рютте попередив про загрозу від постачань російських ракет Північній Кореї (КНДР).

Раніше ми інформували, що лідер КНДР Кім Чен Ин зробив заяву щодо можливого діалогу зі Сполученими Штатами Америки.