Переговоры Украины и РФ - Кислица прокомментировал поведение российской стороны

Сергей Кислица. Фото: x.com/SergiyKyslytsya

Российская делегация изменила риторику во время третьего этапа переговоров с Украиной в Стамбуле. Поведение представителей Кремля стало более сдержанным, однако основной посыл не изменился.

Об этом высказался первый заместитель министра иностранных дел в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Как отмечает дипломат, во время июльской встречи делегаций в Стамбуле риторика российской стороны была значительно сдержаннее, чем в предыдущие разы. Однако, по словам Кислицы, это лишь "обертка".

"В этой "интеллигентной обертке" содержится то же ядовитое содержание. Трагизм ситуации в том, что вы сидите напротив стены людей, которые не имеют никаких моральных предохранителей. Они переворачивают все вверх дном, апеллируют к христианским символам, что надо положить конец этой кровавой бойне. Но извините, вы ее развязали, вы являєтесь палачами, вы являетесь преступниками. И вы призываете нас положить конец этой войне? Цинизм высшего сорта", — высказался заместитель министра.

Напомним, Сергей Кислица также заявил, что украинская делегация настаивала на встрече Зеленского и Путина с самого начала переговоров в Стамбуле.

А также заместитель министра ответил, наблюдается ли прогресс в диалоге между Украиной и Россией.